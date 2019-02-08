Похмілля уникнути не вдасться, навіть якщо вживати вино або пиво окремо одне від одного.
Змішування вина і пива за столом в один вечір не призведе до більш сильної алкогольної інтоксикації, ніж у ситуації, коли ці два види алкоголю вживаються окремо.
90 учасників експерименту у віці 19-40 років довели, що похмілля не вдалося уникнути при чергуванні у вживанні напоїв.
Про результати дослідження відзвітували в American Journal of Clinical Nutrition.
Такі результати підвели вчених до висновку, що тяжкість похмілля залежить лише від кількості випитого алкоголю.
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До слова, Факти ICTV запитали у дієтолога, як же все таки правильно пити алкоголь.
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