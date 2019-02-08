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Чи можна змішувати вино з пивом – відповідь учених

Похмілля уникнути не вдасться, навіть якщо вживати вино або пиво окремо одне від одного.

Чи можна змішувати вино з пивом – відповідь учених

Змішування вина і пива за столом в один вечір не призведе до більш сильної алкогольної інтоксикації, ніж у ситуації, коли ці два види алкоголю вживаються окремо.

90 учасників експерименту у віці 19-40 років довели, що похмілля не вдалося уникнути при чергуванні у вживанні напоїв.

Про результати дослідження відзвітували в American Journal of Clinical Nutrition.

Такі результати підвели вчених до висновку, що тяжкість похмілля залежить лише від кількості випитого алкоголю.

Читайте: Найкращі рецепти коктейлів від похмілля

До слова, Факти ICTV запитали у дієтолога, як же все таки правильно пити алкоголь.

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