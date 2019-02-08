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Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі

В Україні на кір у 2018 році захворіло понад 53 тисячі людей. Це більше, ніж у всіх країнах Європи.

Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У Європі на кір захворіло понад 82 тисячі людей, з яких понад 53 тисяч хворих з України.

Найбільша кількість хворих на кір у Європі за результатами 2018 року:

  1. Україна – 53 218
  2. Сербія – 5 076
  3. Ізраїль – 2 919
  4. Франція – 2 913
  5. Італія – 2 517
  6. Росія – 2 256
  7. Грузія – 2 203
  8. Греція – 2 193
  9. Албанія – 1 466
  10. Румунія – 1 087

За 2018 рік у Європі від кору загинуло 72 людини, з них 16 – в Україні.

ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.

Читайте: Кір у Луцьку: понад тисячу дітей відсторонили від навчання

Раніше Факти ICTV писали, що за січень у Львові на кір захворіли п’ятеро немовлят. Вони заразилися відразу після народження від своїх мам.

Фото: Dreamstime.com

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