В Україні на кір у 2018 році захворіло понад 53 тисячі людей. Це більше, ніж у всіх країнах Європи.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У Європі на кір захворіло понад 82 тисячі людей, з яких понад 53 тисяч хворих з України.

Найбільша кількість хворих на кір у Європі за результатами 2018 року:

Україна – 53 218 Сербія – 5 076 Ізраїль – 2 919 Франція – 2 913 Італія – 2 517 Росія – 2 256 Грузія – 2 203 Греція – 2 193 Албанія – 1 466 Румунія – 1 087

За 2018 рік у Європі від кору загинуло 72 людини, з них 16 – в Україні.

ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.

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Раніше Факти ICTV писали, що за січень у Львові на кір захворіли п’ятеро немовлят. Вони заразилися відразу після народження від своїх мам.

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