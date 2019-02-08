Вживання волоських горіхів знижує ризик розвитку депресії, стверджують американські вчені після аналізу харчування і психічного здоров’я понад 26 тис. осіб.

Результати дослідження вчених Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі опубліковані в журналі Nutrients.

Їм вдалося довести, що серед тих, хто споживає волоські горіхи, депресія зустрічалася на 26% рідше, ніж у тих, хто не їсть горіхи взагалі.

Також ці люди відчували себе більш енергійними.

Грецькі горіхи, а також оливкова олія, свіжі овочі і фрукти – головні складові середземноморської дієти, тому вчені рекомендують саме цей раціон харчування, якщо ви хочете схуднути і позбутися від депресивного стану.

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Раніше шведські медики заявили, що регулярне вживання горіхів може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань.

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