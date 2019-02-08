PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Вчені назвали несподівану корисну властивість волоських горіхів/

Вчені назвали несподівану корисну властивість волоських горіхів

Вживання волоських горіхів знижує ризик розвитку депресії, стверджують американські вчені після аналізу харчування і психічного здоров’я понад 26 тис. осіб.

Волоські горіхи

Результати дослідження вчених Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі опубліковані в журналі Nutrients.

Їм вдалося довести, що серед тих, хто споживає волоські горіхи, депресія зустрічалася на 26% рідше, ніж у тих, хто не їсть горіхи взагалі.

Також ці люди відчували себе більш енергійними.

Грецькі горіхи, а також оливкова олія, свіжі овочі і фрукти – головні складові середземноморської дієти, тому вчені рекомендують саме цей раціон харчування, якщо ви хочете схуднути і позбутися від депресивного стану.

Читайте: Дієта рятує від депресії – вчені

Раніше шведські медики заявили, що регулярне вживання горіхів може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Фото: pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка