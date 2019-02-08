Британка отримала кулю у вухо з іграшкового пістолета і проходила з нею 11 років.

28-річна Джейд Харріс, яка живе у Великій Британії, 11 років не знала, що у неї у вусі застрягла пластикова куля.

Зараз жінка згадує, що одного разу в дитинстві бігала з друзями з іграшковими пістолетами і різко відчула гострий біль. Тоді їй здалося, що куля відскочила від вуха і впала на підлогу, пише Dailymail.

Однак після гри слух Харріс різко погіршився. Незважаючи на це, вона не звернулася до лікарів, а просто перестала місця, де було багато шуму.

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У лікарню Харріс потрапила, коли у неї в вусі утворилася водяна пробка. Під час лікування жінці перевірили друге вухо і дістали звідти пластиковий кульку.

Зараз слух британки повністю відновився.

Нагадаємо, в голові 70-річного американця 30 років росли гриби.

Фото: Dailymail