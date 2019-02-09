Вчені розповіли, чому деякі жінки мають “синдром легкої поведінки” і велику ймовірність небажаної вагітності.
Британські вчені вважають, якщо дівчата починають пізно статеве життя, у них вища ймовірність на незаплановану вагітність і розпущені сексуальні стосунки, передає Daily Mail.
Таке явище дослідники назвали “синдромом легкої поведінки”.
Читайте:
Топ-3 найулюбленіші секс-пози жінок
У зоні ризику ті, у кого статеве дозрівання розвивалося із запізненням.
Це може бути наслідком індивідуальних особливостей у розвитку жіночого організму.
Крім того, на появу “синдрому” впливають зовнішні чинники, такі як батьківське виховання та оточення.
Нагадаємо, вчені знайшли новий тип судин в кістках людини.
Фото: Aljoscha Laschgari / Unsplash
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+