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Вчені розповіли, хто може страждати на синдром легкої поведінки

Вчені розповіли, чому деякі жінки мають “синдром легкої поведінки” і велику ймовірність небажаної вагітності.

Девушка

Британські вчені вважають, якщо дівчата починають пізно статеве життя, у них вища ймовірність на незаплановану вагітність і розпущені сексуальні стосунки, передає Daily Mail.

Таке явище дослідники назвали “синдромом легкої поведінки”.

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У зоні ризику ті, у кого статеве дозрівання розвивалося із запізненням.

Це може бути наслідком індивідуальних особливостей у розвитку жіночого організму.

Крім того, на появу “синдрому” впливають зовнішні чинники, такі як батьківське виховання та оточення.

Нагадаємо, вчені знайшли новий тип судин в кістках людини.

Фото: Aljoscha Laschgari / Unsplash

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