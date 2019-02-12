Лікарі закликають відмовитися від лікування грипу антибіотиками, оскільки вони часто виявляються неефективними.

При лікуванні ускладнень грипу варто відмовитися від антибіотиків, оскільки вони ефективні тільки при вторинній бактеріальній інфекції, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Близько 64% ​​опитаних людей заявили, що вважають лікування грипу антибіотиками ефективним, хоча це не так.

Насправді прийом антибіотиків ніяк не вплине на грип.

– У більшості неускладнених випадків грип проходить самостійно, але при необхідності призначають лікування специфічними противірусними засобами, – йдеться у повідомленні.

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До слова, 4 лютого в 106 школах Києва прийняли рішення ввести карантин через грип.