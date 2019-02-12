Є кілька безпечних народних засобів, які допоможуть впоратись з підвищеною температурою у домашніх умовах.

Про це пише zdorovia.com.ua.

Обтирання розчином оцту, спирту або горілки з водою

Проте ефективною може бути і проста тепла вода. Потрібно змочити в ній шматок тканини або марлі і протерти відкриті ділянки тіла хворого. Якщо йому стане холодно – вкрити ковдрою, спекотно – зняти теплий одяг.

Мокрі шкарпетки

Потрібно намочити у теплій воді чисті шкарпетки, одягнути їх на ноги, а зверху – ще одну пару шкарпеток, тільки вже сухих. Незабаром почне активно виділятися піт, внаслідок чого знизиться температура.

Лід

Цей метод один з найбільш спірних. Якщо помістити під коліна мішечки з льодом, то температура тіла почне знижуватися, але через різкий перепад температури може статися спазм судин, що небезпечно як для дитини, так і для дорослого.

Прийом натуральних жарознижуючих

До них відносять малину, перетерту з цукром. Але важливо пам’ятати, що малина – потужний алерген, тому людям з харчовою та іншими видами алергії треба бути обережними.

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До речі, вчені виготовили препарат, який може вбити вірус грипу за 24 години.

Фото: pixabay.com