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Кожен третій власник смартфона втрачає слух – ВООЗ

Майже половина молоді планети у віці 12-35 років, а це 1,1 млрд людей, ризикує втратити слух через надто гучне прослуховування музики зі смартфонів та аудіоплеєрів. Запобігти цьому доможуть рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як не втратити слух через гучну музику зі смартфона

До Всесвітного дня слуху, який відзначають 3 березня, ВООЗ розробила рекомендації, що покликані зменшити ризик втрати слуху серед молоді.

Спільно з Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU) спеціалісти організації розробили новий міжнародний стандарт для виробництва та використання смартфонів та аудіоплеєрів – щоб зробити прослуховування музики безпечнішим.

Для цього виробникам гаджетів ВООЗ пропонує встановлювати програмне забезпечення для вимірювання гучності музики, яке попереджатиме про перевищення ліміту безпечного прослуховування.

Завдяки цьому ПО батьки матимуть можливість контролювати гучність на пристроях дітей, а також встановити систему, яка автоматично зменшуватиме рівень гучності.

У ВООЗ нагадують, що на сьогодні 432 млн дорослих та 34 млн дітей на всій планеті потерпають від втрати слуху.

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За прогнозами експертів, до 2021 року зі смартфонами буде вже 3,8 млрд людей. Таким чином втрата слуху загрожує приблизно третині населення планети.

До слова, надмірне використання гаджетів може гальмувати розвиток маленьких дітей.

Фото: pixabay.com

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