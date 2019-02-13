Вчені дійшли висновку, що між відеоіграми і проявами жорстокості, зокрема серед дітей, немає зв’язку.

Вчені з Великої Британії заявили, що відеоігри не впливають на підвищення агресії, в тому числі й у дітей, повідомляє BBC.

Дослідники дійшли висновку, що які б жорстокі сцени не були присутні у відеоіграх, вони жодним чином не позначаються на підвищенні агресії.

В експерименті взяли участь близько 1 тис. підлітків у віці 14-15 років. Вони розповідали вченим про час, проведений за відеоіграми за останній місяць і прояви агресії у поведінці.

Також були опитані й їхні батьки. Дослідники намагалися знайти зв’язок між часом проведеним за відеоіграми та подальшим проявом жорстокості у реальному житті, проте нічого подібного не знайшли.

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Автор дослідження Ендрю Пржибильскі сподівається, що воно допоможе покласти край заявам про підвищену агресію дітей через відеоігри.

До слова, ВООЗ вирішила визнати відеоігрову залежність як реальну хворобу.