PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Ученые рассказали о связи видеоигр с агрессией в реальной жизни/

Вчені розповіли про зв’язок відеоігор з агресією у реальному житті

Вчені дійшли висновку, що між відеоіграми і проявами жорстокості, зокрема серед дітей, немає зв’язку.

Відеоігри

Вчені з Великої Британії заявили, що відеоігри не впливають на підвищення агресії, в тому числі й у дітей, повідомляє BBC.

Дослідники дійшли висновку, що які б жорстокі сцени не були присутні у відеоіграх, вони жодним чином не позначаються на підвищенні агресії.

В експерименті взяли участь близько 1 тис. підлітків у віці 14-15 років. Вони розповідали вченим про час, проведений за відеоіграми за останній місяць і прояви агресії у поведінці.

Також були опитані й їхні батьки. Дослідники намагалися знайти зв’язок між часом проведеним за відеоіграми та подальшим проявом жорстокості у реальному житті, проте нічого подібного не знайшли.

Читайте: Хіти та сюрпризи від українських розробників – найкращі відеоігри лютого 2019

Автор дослідження Ендрю Пржибильскі сподівається, що воно допоможе покласти край заявам про підвищену агресію дітей через відеоігри.

До слова, ВООЗ вирішила визнати відеоігрову залежність як реальну хворобу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хіти та сюрпризи від українських розробників – найкращі відеоігри лютого 2019
Mortal Kombat 11: перший ігровий процес і зміни
Це тільки початок – найкращі відеоігри січня 2019
Найочікуваніші відеоігри 2019 року – рейтинг Фактів ICTV
The Game Awards 2018: найкращі трейлери церемонії нагородження відеоігор
The Outer Worlds – перший трейлер відеоігри від творців Fallout: New Vegas
Marvel Ultimate Alliance 3: перший трейлер відеогри за популярними коміксами
Mortal Kombat 11: перший трейлер продовження легендарної серії
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка