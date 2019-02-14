Любов приносить шкоду здоров’ю людини так само, як стрес.

Любов приносить шкоду здоров’ю людини так само, як стрес, пише MedikForum.

На думку психіатрів, любов схожа на психоз. У закоханої людини відключається критичне і раціональне мислення, через що вона може здійснювати вчинки, які можуть їй нашкодити.

У цей час у людини відбуваються зміни гормонального фону.

У період закоханості в надниркових залозах інтенсивно виробляється нейромедіатор дофамін (Гормон щастя – Ред.).

Вчені Ларрі Янг і Брайан Александер стверджують, що дофамін впливає на критичне мислення людей і робить їх дурнішими.

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Гормон щастя погіршує роботу прифронтальної кори мозку, що послаблює контроль над сексуальними бажаннями.

Це пояснює той факт, що закохана людина дуже легко подається маніпуляції.

Також сильна любов може впливати, як стрес, і завдавати шкоди на фізіологічному рівні.

Фахівці відзначають, що у людини може відбуватися посилення роботи нирок, підвищення чутливості сечового міхура, посилення тяги до сечовипускання. Також це позначається на роботі товстого кишечника і може викликати діарею.

Любов може нашкодити і серцю. Вона підвищує ризики виникнення ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда.

Раніше вчені створили штучний окситоцин, безпечну і більш корисну копію так званого “гормону кохання”, який виробляється при обіймах, поцілунках і сексі.