В Україні неможливо оголосити епідемію кору, бо для цього потрібен головний санітарний лікар, якого немає через ліквідацію СЕС.

Таке пояснення дав президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк у коментарі Обозревателю, посилаючись на закон Про захист населення від інфекційних хвороб.

За його словами, епідемію кору просто нема кому оголосити.

– Повинен бути головний санітарний лікар, який повинен оголошувати епідемії. У нього повинна бути ціла армія виконавців. Тобто, епідеміологів, які б виконували його накази, – зазначив Сердюк.

Він розповів, що суд відновив на посаді головного санлікаря, проте це рішення ніхто не виконує.

– Я впевнений, що якщо його повернуть, то зберуться всі ті епідеміологи, які залишилися, і вирішать цю проблему протягом місяця, – наголосив Сердюк.

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Між тим, за даними ВООЗ, у Європі за результатами 2018 року на кір захворіло понад 82 тис. людей, з яких понад 53 тис. – в Україні.