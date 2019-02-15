PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Кір в Україні: чому не оголошують епідемію/

Кір в Україні: чому не оголошують епідемію

В Україні неможливо оголосити епідемію кору, бо для цього потрібен головний санітарний лікар, якого немає через ліквідацію СЕС.

Кір

Таке пояснення дав президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк у коментарі Обозревателю, посилаючись на закон Про захист населення від інфекційних хвороб.

За його словами, епідемію кору просто нема кому оголосити.

– Повинен бути головний санітарний лікар, який повинен оголошувати епідемії. У нього повинна бути ціла армія виконавців. Тобто, епідеміологів, які б виконували його накази, – зазначив Сердюк.

Він розповів, що суд відновив на посаді головного санлікаря, проте це рішення ніхто не виконує.

– Я впевнений, що якщо його повернуть, то зберуться всі ті епідеміологи, які залишилися, і вирішать цю проблему протягом місяця, – наголосив Сердюк.

Читайте: Кір у Луцьку: понад тисячу дітей відсторонили від навчання

Між тим, за даними ВООЗ, у Європі за результатами 2018 року на кір захворіло понад 82 тис. людей, з яких понад 53 тис. – в Україні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тяжкі ускладнення і смерть. Тисячі українців хворі на кір – як захиститись
У Вінницькій області від ускладнень кору помер студент-медик
Грип у Франції вбив понад тисячу людей
На Мадагаскарі 300 осіб померли від кору
Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі
Найгірший сценарій епідемії кору – ще більше смертей
Епідемію кору в Україні не оголошуватимуть – Супрун
Світу загрожує суперепідемія. Вчені попередили про небезпеку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка