Кашель та нежить після перенесеної хвороби не є завадою для відвідування дитячого садка чи школи.

Виконувач обов’язків глави МОЗ Уляна Супрун пояснила у Facebook, що дитину з такими симптомами можна пустити в школу, але лише у разі виконання трьох умов:

дитину оглянув лікар і дозволив піти до навчального закладу;

температура нижче 38 градусів (вона має бути в нормі сама по собі, а не під дією ліків);

дитина актива, добре почувається, зможе дати собі раду без допомоги вчителів чи вихователів.

– Винятки становлять періоди епідемії грипу. В такий час кашель, нежить чи хворе горло – вагома причина залишити дитину вдома, – наголосила Супрун.

За її словами, якщо одночасно є кілька респіраторних симптомів: хворе горло, кашель чи нежить і температура вища за 38, то потрібно йти до лікаря.

Вона також назвала випадки, коли дитину не можна пускати до навчального закладу:

коли через хворобу дитина не може брати участь у заняттях (втомлюється, потребує сну, в поганому гуморі, плаксива);

коли температура понад 38 та є респіраторні симптоми;

коли дитина виглядає хворою (плаче, дихання ускладнене, є висипання, яке швидко поширюється).

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Нагадаємо, з початку епідсезону грип забрав життя 30 українців, серед них четверо дітей.