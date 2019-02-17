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Коли дитині з нежиттю і кашлем можна в школу – три умови

Кашель та нежить після перенесеної хвороби не є завадою для відвідування дитячого садка чи школи.

Коли дитині з нежиттю і кашлем можна в школу – три умови

Виконувач обов’язків глави МОЗ Уляна Супрун пояснила у Facebook, що дитину з такими симптомами можна пустити в школу, але лише у разі виконання трьох умов:

  • дитину оглянув лікар і дозволив піти до навчального закладу;
  • температура нижче 38 градусів (вона має бути в нормі сама по собі, а не під дією ліків);
  • дитина актива, добре почувається, зможе дати собі раду без допомоги вчителів чи вихователів.

– Винятки становлять періоди епідемії грипу. В такий час кашель, нежить чи хворе горло – вагома причина залишити дитину вдома, – наголосила Супрун.

За її словами, якщо одночасно є кілька респіраторних симптомів: хворе горло, кашель чи нежить і температура вища за 38, то потрібно йти до лікаря.

Вона також назвала випадки, коли дитину не можна пускати до навчального закладу:

  • коли через хворобу дитина не може брати участь у заняттях (втомлюється, потребує сну, в поганому гуморі, плаксива);
  • коли температура понад 38 та є респіраторні симптоми;
  • коли дитина виглядає хворою (плаче, дихання ускладнене, є висипання, яке швидко поширюється).

Читайте: Як уберегтися від грипу

Нагадаємо, з початку епідсезону грип забрав життя 30 українців, серед них четверо дітей.

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