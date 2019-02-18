У Києві зафіксували першу смерть від кору – померла 57-річна жінка.
У столиці внаслідок ускладнень від кору померла жінка. Серед ускладнень була тяжка пневмонія та підозра на ТЕЛА (тромбоемболію легеневої артерії – Ред.).
Про це повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська, передає Укрінформ.
За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом сьомого тижня 2019 року на кір в Україні захворіли 3 264 людини — 1 545 дорослих та 1 719 дітей.
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До речі, Факти ICTV дізналися у лікаря-педіатра про те, що потрібно знати, аби не захворіти на кір.
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