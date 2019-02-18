PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Інфографіка / 3 тис. хворих за тиждень. У Києві перша смерть від кору/

3 тис. хворих за тиждень. У Києві перша смерть від кору

У Києві зафіксували першу смерть від кору – померла 57-річна жінка.

3 тис. хворих за тиждень. У Києві перша смерть від кору

У столиці внаслідок ускладнень від кору померла жінка. Серед ускладнень була тяжка пневмонія та підозра на ТЕЛА (тромбоемболію легеневої артерії – Ред.).

Про це повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська, передає Укрінформ.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом сьомого тижня 2019 року на кір в Україні захворіли 3 264 людини — 1 545 дорослих та 1 719 дітей.

Читайте: Кір в Україні: чому не оголошують епідемію

До речі, Факти ICTV дізналися у лікаря-педіатра про те, що потрібно знати, аби не захворіти на кір.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кір в Україні: чому не оголошують епідемію
Тяжкі ускладнення і смерть. Тисячі українців хворі на кір – як захиститись
У Вінницькій області від ускладнень кору помер студент-медик
Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі
Найгірший сценарій епідемії кору – ще більше смертей
Епідемію кору в Україні не оголошуватимуть – Супрун
Вакцинувати не зможуть навіть за гроші: як розпізнати та захиститися від кору
У Львові школярка впала в кому через ускладнення після кору
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка