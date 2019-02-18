Суворі дієти не дають стійкого результату. Щоб назавжди позбутися ненависних зайвих кілограмів, достатньо включити в свій раціон продукти, здатні спалювати жир.

Ми підібрали ТОП-20 продуктів, які допоможуть прискорити обмін речовин, вивести з організму зайву рідину і шлаки, а також налагодити процеси травлення на активне схуднення.

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Молочні продукти з низьким вмістом жиру

Сир, кефір, кисле молоко, йогурт або сироватка – вибирайте на свій смак. Молочні продукти містять білок, необхідний організму в процесі схуднення, а ще особливий гормон кальцитріол, що допомагає клітинам позбавлятися від зайвого жиру.

Імбир

Покращує травлення, стимулює вироблення шлункового соку, благотворно впливає на шкіру – це все завдяки ефірним оліям, які містяться в імбирі.

Капуста

Всі види капусти незамінні при скиданні зайвої ваги. Вона багата на клітковину, яка діє як фільтр, виводячи з організму все зайве. Їсти її можна без обмежень, тому що цей овоч низькокалорійний. Капуста також містить речовину індол-3-карбінол, що допомагає нормалізувати обмін естрогенів у жінок.

Огірки

Теж містять мало калорій і багато води. Огірки допоможуть зберегти водний баланс під час схуднення. До речі, шкірку не зрізайте – в ній багато вітамінів і мікроелементів.

Кориця

Корицю можна додавати до ваших улюблених напоїв – це смачно і корисно для фігури. Речовини, що містяться в цій прянощі, знижують рівень цукру в крові.

Грейпфрут

Грейпфрут потрібно їсти з гіркими перетинками – саме в них містяться найпотрібніші для спалювання жиру речовини. А ще він містить флавоноїд нарингін – потужний жовчогінний засіб.

Зелений чай

Тонізує організм, прискорює метаболізм. Завдяки натуральному стимулятору тіаміну здатний розщепити не тільки підшкірний жир, але й жир, який накопичується навколо внутрішніх органів.

Вода

З нею все просто: чим більше п’єш, тим швидше худнеш! Вода допомагає не переїдати і вимиває з організму зайві солі.

Малина

Малина містить менше цукру, ніж інші ягоди. Її бажано їсти після основного прийому їжі, оскільки вона сприяє виділенню шлункового соку.

Гірчиця

Додавайте гірчицю до м’яса, риби або салатів. Вона також стимулює вироблення шлункового соку.

Апельсини

Цитрусові містять ефірні масла і флавоноїди, які незамінні в процесі розщеплення жирів. Апельсини також багаті клітковиною, що робить їх ідеальним варіантом для перекусу.

Мигдаль

Мигдаль теж підходить для перекусу. Організм засвоює це горіх тільки на 40% – і лише білок, а жири не перетравлюються.

Хрін

Його треба тримати поруч з гірчицею. Завдяки гостроті допомагає засвоювати важкі продукти.

Квасоля

Багата на білок – те, що потрібно для схуднення. Жир зійде, а м’язи не обвиснуть.

Кокос

Кокосове молоко прискорює процес перетравлення їжі.

Ананас

Грубі волокна ананаса – кращий десерт для схуднення. Допомагає швидко насититися, покращує активність шлункового соку.

Папайя

Цей фрукт можна вживати як до, так і після прийому їжі. Ферменти, що містяться в ній, допоможуть позбутися від жиру.

Червоне вино

Містить фермент ресвератрол, що уповільнює відкладення жирів. Півсклянки червоного вина після їжі буде достатньо, щоб відчути результат.

Яблука та груші

Завдяки клітковині швидко насичують, при цьому в них мало калорій. Яблука та груші ідеальні для перекусу.

Вівсянка

Цей простий продукт здатний налагодити роботу вашого шлунка і кишечника на спалювання жиру.

До речі, прибрати жир з живота і боків досить швидко допоможе дотримання 7 простих правил.

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