Факти ICTV пропонують 5 перевірених рецептів для полоскання горла при застуді.

Полоскання позитивно впливає на травмовану або запалену слизову оболонку та заспокоює її, нейтралізує бактерії і врешті допомагає лікуванню інфекційно-запальних захворювань горла.

На результат лікування впливає частота ополіскувань, тому найкраще повторювати процедуру щогодини. Розчин має бути теплим і свіжим.

– Полоскання та змащування горла – важливий етап у лікуванні, більше того, він ефективніший за таблетки, оскільки діє локально, – запевняють отоларингологи.

Трави

Відвар треба приготувати завчасно. Для цього використовують ромашку, ехінацею, кору дуба, шавлій чи звіробій. Технологія приготування трав’яних настоянок вказана в рекомендаціях з використання.

Зазвичай 2 пакетики (2 ст. л.) трави заливаємо 400 мл кип’яченої води. Коли відвар настоїться 30 хв, процідіть його або витягніть пакетики трав. Для полоскання слід підігріти.

















Чим полоскати горло при застуді в домашніх умовах / 4 фотографии

Кора дуба – має виражені протимікробні і протизапальні властивості, що дозволяє швидко зняти біль.

Розчини з медпрепаратів

У цьому випадку використовують спиртові настоянки (прополіс, хлорофіліпт, евкаліпт, календула або ж ротокан), їх слід розчиняти відповідно до інструкції. До прикладу, 1 чайна ложка прополісу, хлорофіліпту чи ротокану розчиняється у 200 мл води, а евкаліпт у пропорції 10-15 крапель на цю ж порцію води.

Прополіс виступає як антибактеріальний і протизапальний засіб.

Сіль + йод

Розчин робимо на 200 мл води, яку попередньо слід перекип’ятити. Використовуємо сіль або соду у пропорції 1 чайна ложка на склянку теплої води, сюди ж додаємо 3 краплі йоду.

Ефірна олія

У народі ефірну олію чайного дерева називають цілющою, тому лікарі радять тримати її у своїй аптечці. Оскільки ефірні олії нерозчинні у воді, то 5 крапель треба нанести на ½ чайної ложки солі або соди і уже цю суміш розчиняємо у склянці теплої води. Розчин готовий для ретельного полоскання.

Ефірна олія чайного дерева ефективно вбиває бактерії, віруси та навіть грибки. Крім того, розчин має тонізуючу і протизапальну дію.

Куркума + імбир

Ці складники запобігають зростанню хвороботворних бактерій. Потрібно натерти сухий корінь імбиру, щоб отримати 1 ч. л. порошку. Додаємо у такій же пропорції куркуму і заливаємо 200 мл окропу. Протягом 30 хв суміш настоїться, тоді пропустіть її через сито і ополіскуйте горло.

Альтернатива: У киплячу воду (500 мл) всипаємо 1 ч. л. куркуми і ½ чайної ложки солі, хай настоїться 20 хв і можна полоскати 5-6 разів на день.

Пам’ятайте, що завжди потрібно консультуватися з лікарем, якщо у вас є ознаки ангіни, щоб отримати курс лікування. А полоскання горла завжди буде результативним плюсом у вашому лікуванні. Не хворійте!

Фото: kafedra

Софія Телішевська