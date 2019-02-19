PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Вчені знайшли в акулах "ліки" від раку/

Вчені знайшли в акулах “ліки” від раку

Вчені знайшли у ДНК великої білої акули мутації, які допомагають захиститися від захворювання на рак.

Акула

Дослідники з центру вивчення акул Університету Nova Southern у Флориді виявили у першій мапі ДНК великої білої акули певні мутації, які допомагають їй захиститися від раку та низки інших хвороб, повідомляє BBC.

Вчені планують використати подальші дослідження цієї ДНК для того, аби знайти ліки від смертельних форм раку та недугів, які проявляються у похилому віці.

Оскільки ДНК акул здатне відновлюватися, то вони не стають вразливими до різноманітних хвороб у старості.

Читайте: 64% людей помиляються – лікарі розповіли про лікування грипу антибіотиками

– Тепер ми виявили, що природа сама розробила розумні стратегії для підтримки стабільності генома у таких великих акул, які живуть досить довго, – розповів доктор Махмуд Шівджі.

За його словами, вченим доведеться провести велику роботу для того, аби використати дані про ДНК акул для лікування людей.

До слова, вчені дійшли висновку, що любов шкодить здоров’ю людей так само, як і стрес.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вчені знайшли гігантські гори під Землею
64% людей помиляються – лікарі розповіли про лікування грипу антибіотиками
Як марихуана впливає на чоловічу силу
Реформи Супрун: чого досягла в.о. міністра і що буде з медициною
Смерть наступає за кілька годин: симптоми ботулізму та де знайти вакцину
Світу загрожує суперепідемія. Вчені попередили про небезпеку
Як пережити різкий перепад температур
Вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка