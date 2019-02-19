Вчені знайшли у ДНК великої білої акули мутації, які допомагають захиститися від захворювання на рак.

Дослідники з центру вивчення акул Університету Nova Southern у Флориді виявили у першій мапі ДНК великої білої акули певні мутації, які допомагають їй захиститися від раку та низки інших хвороб, повідомляє BBC.

Вчені планують використати подальші дослідження цієї ДНК для того, аби знайти ліки від смертельних форм раку та недугів, які проявляються у похилому віці.

Оскільки ДНК акул здатне відновлюватися, то вони не стають вразливими до різноманітних хвороб у старості.

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– Тепер ми виявили, що природа сама розробила розумні стратегії для підтримки стабільності генома у таких великих акул, які живуть досить довго, – розповів доктор Махмуд Шівджі.

За його словами, вченим доведеться провести велику роботу для того, аби використати дані про ДНК акул для лікування людей.

До слова, вчені дійшли висновку, що любов шкодить здоров’ю людей так само, як і стрес.