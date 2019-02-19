Бальнеологічний курорт Трускавець на Прикарпатті приваблює десятки тисяч людей. Сюди приїжджають цілий рік, щоб потішити себе комфортним відпочинком і зміцнити здоров’я, вилікувавши проблеми з нирками, обміном речовин.

Санаторно-курортне лікування в Трускавці славиться одним з найбільш ефективних способів покращити своє здоров’я.

Як знайти потрібний для вас санаторій

Скласти рейтинг оздоровчих закладів неможливо. Оцінювати готелі і санаторії потрібно з урахуванням їх можливостей для лікування конкретної хвороби.

Спеціалізація і лікувальна база – основний критерій для вибору санаторію. Очевидно, що навіть при високому загальному рівні оздоровчих центрів кожен з них більш ефективний при лікуванні певних хвороб.

Другий критерій – додаткові послуги і умови розміщення в номерах. Багатьом клієнтам важливо, щоб в санаторії були умови для дитячого або сімейного відпочинку. Комусь потрібен номер люкс, інші, навпаки, шукають місця для бюджетного відпочинку.

Обираючи санаторій, кожен складає власний рейтинг. Головне – приймати рішення з урахуванням всіх перерахованих вище критеріїв. Інформацію про кращі місця для оздоровлення в Трускавці ви знайдете на сайті Санаторії Карпат.

Трускавець: санаторії та їх спеціалізація

Пропонуємо для вас добірку найпопулярніших санаторіїв міста, з описом їх спеціалізації. Читайте і обирайте, куди краще бронювати путівку в Трускавець.

Перший у рейтингу – санаторій Ріксос Прикарпаття. Він входить у велику міжнародну мережу Rixos. Досвідчені туристи знають, що тут вас чекає чудовий сервіс і комфортабельні номери. Серед послуг – SPA-програми і косметологія. Медики в Ріксосі лікують:

дихальну систему (простудні та інші хвороби);

нервову систему (запалення та інші патології);

серце і судини;

всі відділи опорно-рухового апарату.

Інше популярне місце відпочинку в південній частині міста – санаторій Карпати. Тут також працює колектив професійних і уважних лікарів. Вони допомагають пацієнтам при різних діагнозах:

хворобами нирок;

порушенням репродуктивних функцій;

утворенням каменів у внутрішніх органах.

Крім них, варто звернути увагу на Кришталевий палац. Це один з найбільш комфортабельних санаторіїв в усьому Прикарпатті. Медики лікують в основному:

хвороби шкіри;

порушення в чоловічій і жіночій репродуктивній сечостатевій системі;

ЛОР-хвороби;

порушення функцій шлунково-кишкового тракту.

У санаторний комплекс Трускавець курорт входять Алмаз і Кристал. Вони пропонують недороге і ефективне оздоровлення. Медики обстежують і лікують людей з різними діагнозами. Серед них:

урологічні хвороби;

захворювання нирок (утворення каменів і стану після їх виходу, видалення).

Також варто виділити інфраструктуру і медичний колектив санаторію Шахтар. Медики тут спеціалізуються на:

збоях в метаболізмі;

порушеннях функцій шлунково-кишкового тракту;

хворобах органів сечовиведення.

Завершує добірку санаторій-готель Весна. Він також має відмінну репутацію і хороші відгуки клієнтів. У перелік показань до лікування тут входять:

ендокринні захворювання різної тяжкості;

всіх відділів опорно-рухового апарату;

печінки і її проток;

шлунка, кишечника.

Приймайте рішення і бронюйте відпочинок в Трускавці на зручні дати. Нагадуємо, що зробити це можна на сайті sanatorii-karpat.com.