PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Вибираємо санаторій у Трускавці для ефективного лікування/

Вибираємо санаторій у Трускавці для ефективного лікування

Партнерський матеріал

Бальнеологічний курорт Трускавець на Прикарпатті приваблює десятки тисяч людей. Сюди приїжджають цілий рік, щоб потішити себе комфортним відпочинком і зміцнити здоров’я, вилікувавши проблеми з нирками, обміном речовин.

Вибираємо санаторій у Трускавці для ефективного лікування

Санаторно-курортне лікування в Трускавці славиться одним з найбільш ефективних способів покращити своє здоров’я.

Як знайти потрібний для вас санаторій

Скласти рейтинг оздоровчих закладів неможливо. Оцінювати готелі і санаторії потрібно з урахуванням їх можливостей для лікування конкретної хвороби.

Спеціалізація і лікувальна база – основний критерій для вибору санаторію. Очевидно, що навіть при високому загальному рівні оздоровчих центрів кожен з них більш ефективний при лікуванні певних хвороб.

Другий критерій – додаткові послуги і умови розміщення в номерах. Багатьом клієнтам важливо, щоб в санаторії були умови для дитячого або сімейного відпочинку. Комусь потрібен номер люкс, інші, навпаки, шукають місця для бюджетного відпочинку.

Обираючи санаторій, кожен складає власний рейтинг. Головне – приймати рішення з урахуванням всіх перерахованих вище критеріїв. Інформацію про кращі місця для оздоровлення в Трускавці ви знайдете на сайті Санаторії Карпат.

Трускавець: санаторії та їх спеціалізація

Пропонуємо для вас добірку найпопулярніших санаторіїв міста, з описом їх спеціалізації. Читайте і обирайте, куди краще бронювати путівку в Трускавець.

Перший у рейтингу – санаторій Ріксос Прикарпаття. Він входить у велику міжнародну мережу Rixos. Досвідчені туристи знають, що тут вас чекає чудовий сервіс і комфортабельні номери. Серед послуг – SPA-програми і косметологія. Медики в Ріксосі лікують:

  • дихальну систему (простудні та інші хвороби);
  • нервову систему (запалення та інші патології);
  • серце і судини;
  • всі відділи опорно-рухового апарату.

Інше популярне місце відпочинку в південній частині міста – санаторій Карпати. Тут також працює колектив професійних і уважних лікарів. Вони допомагають пацієнтам при різних діагнозах:

  • хворобами нирок;
  • порушенням репродуктивних функцій;
  • утворенням каменів у внутрішніх органах.

Крім них, варто звернути увагу на Кришталевий палац. Це один з найбільш комфортабельних санаторіїв в усьому Прикарпатті. Медики лікують в основному:

  • хвороби шкіри;
  • порушення в чоловічій і жіночій репродуктивній сечостатевій системі;
  • ЛОР-хвороби;
  • порушення функцій шлунково-кишкового тракту.

У санаторний комплекс Трускавець курорт входять Алмаз і Кристал. Вони пропонують недороге і ефективне оздоровлення. Медики обстежують і лікують людей з різними діагнозами. Серед них:

  • урологічні хвороби;
  • захворювання нирок (утворення каменів і стану після їх виходу, видалення).

Також варто виділити інфраструктуру і медичний колектив санаторію Шахтар. Медики тут спеціалізуються на:

  • збоях в метаболізмі;
  • порушеннях функцій шлунково-кишкового тракту;
  • хворобах органів сечовиведення.

Завершує добірку санаторій-готель Весна. Він також має відмінну репутацію і хороші відгуки клієнтів. У перелік показань до лікування тут входять:

  • ендокринні захворювання різної тяжкості;
  • всіх відділів опорно-рухового апарату;
  • печінки і її проток;
  • шлунка, кишечника.

Приймайте рішення і бронюйте відпочинок в Трускавці на зручні дати. Нагадуємо, що зробити це можна на сайті sanatorii-karpat.com.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Понад $500 млн інвестицій: коли Карпати стануть провідним європейським курортом
Гірськолижні курорти України: куди поїхати та скільки коштує
9 чарівних локацій, які варто відвідати на свята
Новий гірськолижний курорт будують у Славському: інвестори та перспективи
Гірськолижний курорт Славське: проживання та розваги
Вихідні на гірських схилах Закарпаття: де жити, що їсти та ціни
Гори, чисте повітря та помірні ціни: де відпочити на Закарпатті
Де зцілитися на Закарпатті: від чого лікують у термальних джерелах, ціни
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка