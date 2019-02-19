Бальнеологічний курорт Трускавець на Прикарпатті приваблює десятки тисяч людей. Сюди приїжджають цілий рік, щоб потішити себе комфортним відпочинком і зміцнити здоров’я, вилікувавши проблеми з нирками, обміном речовин.
Санаторно-курортне лікування в Трускавці славиться одним з найбільш ефективних способів покращити своє здоров’я.
Як знайти потрібний для вас санаторій
Скласти рейтинг оздоровчих закладів неможливо. Оцінювати готелі і санаторії потрібно з урахуванням їх можливостей для лікування конкретної хвороби.
Спеціалізація і лікувальна база – основний критерій для вибору санаторію. Очевидно, що навіть при високому загальному рівні оздоровчих центрів кожен з них більш ефективний при лікуванні певних хвороб.
Другий критерій – додаткові послуги і умови розміщення в номерах. Багатьом клієнтам важливо, щоб в санаторії були умови для дитячого або сімейного відпочинку. Комусь потрібен номер люкс, інші, навпаки, шукають місця для бюджетного відпочинку.
Обираючи санаторій, кожен складає власний рейтинг. Головне – приймати рішення з урахуванням всіх перерахованих вище критеріїв. Інформацію про кращі місця для оздоровлення в Трускавці ви знайдете на сайті Санаторії Карпат.
Трускавець: санаторії та їх спеціалізація
Пропонуємо для вас добірку найпопулярніших санаторіїв міста, з описом їх спеціалізації. Читайте і обирайте, куди краще бронювати путівку в Трускавець.
Перший у рейтингу – санаторій Ріксос Прикарпаття. Він входить у велику міжнародну мережу Rixos. Досвідчені туристи знають, що тут вас чекає чудовий сервіс і комфортабельні номери. Серед послуг – SPA-програми і косметологія. Медики в Ріксосі лікують:
- дихальну систему (простудні та інші хвороби);
- нервову систему (запалення та інші патології);
- серце і судини;
- всі відділи опорно-рухового апарату.
Інше популярне місце відпочинку в південній частині міста – санаторій Карпати. Тут також працює колектив професійних і уважних лікарів. Вони допомагають пацієнтам при різних діагнозах:
- хворобами нирок;
- порушенням репродуктивних функцій;
- утворенням каменів у внутрішніх органах.
Крім них, варто звернути увагу на Кришталевий палац. Це один з найбільш комфортабельних санаторіїв в усьому Прикарпатті. Медики лікують в основному:
- хвороби шкіри;
- порушення в чоловічій і жіночій репродуктивній сечостатевій системі;
- ЛОР-хвороби;
- порушення функцій шлунково-кишкового тракту.
У санаторний комплекс Трускавець курорт входять Алмаз і Кристал. Вони пропонують недороге і ефективне оздоровлення. Медики обстежують і лікують людей з різними діагнозами. Серед них:
- урологічні хвороби;
- захворювання нирок (утворення каменів і стану після їх виходу, видалення).
Також варто виділити інфраструктуру і медичний колектив санаторію Шахтар. Медики тут спеціалізуються на:
- збоях в метаболізмі;
- порушеннях функцій шлунково-кишкового тракту;
- хворобах органів сечовиведення.
Завершує добірку санаторій-готель Весна. Він також має відмінну репутацію і хороші відгуки клієнтів. У перелік показань до лікування тут входять:
- ендокринні захворювання різної тяжкості;
- всіх відділів опорно-рухового апарату;
- печінки і її проток;
- шлунка, кишечника.
Приймайте рішення і бронюйте відпочинок в Трускавці на зручні дати. Нагадуємо, що зробити це можна на сайті sanatorii-karpat.com.