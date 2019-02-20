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Натуральні і корисні – що таке еко і біо продукти

Натуральні і корисні – що таке еко і біо продукти

Органічні продукти – це простіше кажучи натуральні, вирощені без хімікатів та вироблені без консервантів. Ця натуральність ще й доведена експертизами, чи справді виробництво екологічно чисте.

У великих супермаркетах цілі полиці з такими продуктами. Крупи, овочі, молочка, макарони, м’ясо. Ціни на них приблизно в два рази вищі. Звісно, не кожному по кишені.

Чим відрізняється органічна яловичина від звичайної?

Село Тростинка на Київщині. Місцеві фермери придбали в Німеччині 500 племінних корів. Кожна коштувала по 3 тис. євро.

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Годують тварин лише екологічно чистим кормом, ніяких антибіотиків, стимуляторів росту, чи синтетичних добавок. І навіть воду  дають очищену.

Не дивно, чому ковбаса з такого м’яса коштує понад 200 грн за кілограм. Люди готові платити за те, щоб не труїтися консервантами, не садити печінку барвниками та ароматизаторами. Навіть добрива для кормів допомагають виробляти черв’яки, а не хімія.

Виробництво органічного молока на Житомирщині. Перше, що впадає в око – стерильна чистота. Таке молоко отримують тільки від корів, яких з самого народження годували органічними кормами.

Ці молокопродукти виробляють, перш за все, для українців, але вітчизняна органіка популярна і за кордоном. Наприклад, це ж саме молоко можна знайти і в магазинах Арабських еміратів.

Сертифікат є гарантією того, що перед вам справжній органічний продукт.

В Україні ж краще купувати саме продукти з надписом органічні. Маркування еко може просто означати, що продукт не шкодить довкіллю.

Аби перевірити, чи правда це органічний продукт, перше, що варто зробити – прочитати етикетку. Наступний крок спитати сертифікат якості. Якщо продавець його не дає – це перше, що вказує на підробку. Ваша увага – запорука вашого ж здоров’я.

До слова, м’ясо з пробірки: як вирощують штучні продукти та коли з’являться в магазинах.

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