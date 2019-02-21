Мешканка Тайваню сильно пошкодила очі, довгий час використовувавши смартфон на максимальній яскравості.
Дівчина з Тайваню на ім’я Чень дуже сильно пошкодила очі через те, що два роки використовувала смартфон, виставивши яскравість на максимальне значення, повідомляє The Mirror.
Дівчина розповіла, що відчула сильний біль в очах і спробувала зняти його за допомогою очних крапель. Але через кілька місяців біль посилився, а білки Чень налилися кров’ю.
Під час візиту до лікаря вона дізналася, що зір лівого ока погіршився на 60%, а правого – на 30%.
Лікарі також знайшли у дівчини 500 мікроотворів на правому оці та сказали, що її очі виглядають так, ніби їх дістали з мікрохвильовки.
Читайте: Вчені розповіли, хто може страждати синдромом легкої поведінки
Причиною цього стало те, що максимальна яскравість екрану на смартфоні Чень була встановлена весь час. Нанесені очам пошкодження вже не вдасться повністю виправити.
До слова, мешканка Великої Британії 11 років прожила з пластикової кулею, яка застрягла в неї у вусі.
Фото: The Mirror