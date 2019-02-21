Мешканка Тайваню сильно пошкодила очі, довгий час використовувавши смартфон на максимальній яскравості.

Дівчина з Тайваню на ім’я Чень дуже сильно пошкодила очі через те, що два роки використовувала смартфон, виставивши яскравість на максимальне значення, повідомляє The Mirror.

Дівчина розповіла, що відчула сильний біль в очах і спробувала зняти його за допомогою очних крапель. Але через кілька місяців біль посилився, а білки Чень налилися кров’ю.

Під час візиту до лікаря вона дізналася, що зір лівого ока погіршився на 60%, а правого – на 30%.

Лікарі також знайшли у дівчини 500 мікроотворів на правому оці та сказали, що її очі виглядають так, ніби їх дістали з мікрохвильовки.

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Причиною цього стало те, що максимальна яскравість екрану на смартфоні Чень була встановлена ​​весь час. Нанесені очам пошкодження вже не вдасться повністю виправити.

До слова, мешканка Великої Британії 11 років прожила з пластикової кулею, яка застрягла в неї у вусі.

Фото: The Mirror