Українські супермаркети заполонили прострочені продукти і антисанітарія. Як робити покупки без шкоди для здоров’я.

В українських супермаркетах все так само є проблеми з документами, простроченими продуктами і навіть присітня їжа з цвіллю.

Все це несе величезний ризик для нашого здоров’я.

Журналіст програми Ранок у великому місті на ICTV Марина Лишак і експерт Максим Несміянов провели ревізію в одному з супермаркетів.

Там вони перевіряли документи, якість продуктів та виявили неприємні і небезпечні речі, які продають українцям.

Наприклад, у першій-ліпшій рибі вони знайшли цвіль. І це все після спалаху ботулізму в Україні.

Крім того, на деяких готових продуктах взагалі не було дати виготовлення.

Які документи варто просити в магазині і як правильно обирати продукти – дивіться в сюжеті Ранку у великому місті.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, які продукти спалюють жир.