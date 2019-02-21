Українські супермаркети заполонили прострочені продукти і антисанітарія. Як робити покупки без шкоди для здоров’я.
В українських супермаркетах все так само є проблеми з документами, простроченими продуктами і навіть присітня їжа з цвіллю.
Все це несе величезний ризик для нашого здоров’я.
Журналіст програми Ранок у великому місті на ICTV Марина Лишак і експерт Максим Несміянов провели ревізію в одному з супермаркетів.Читайте: Натуральні і корисні - що таке еко і біо продукти
Там вони перевіряли документи, якість продуктів та виявили неприємні і небезпечні речі, які продають українцям.
Наприклад, у першій-ліпшій рибі вони знайшли цвіль. І це все після спалаху ботулізму в Україні.
Крім того, на деяких готових продуктах взагалі не було дати виготовлення.
Які документи варто просити в магазині і як правильно обирати продукти – дивіться в сюжеті Ранку у великому місті.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, які продукти спалюють жир.