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Сервіс Helsi – як записатися на прийом до лікаря онлайн

За допомогою сервісу helsi можна записатися до лікаря через інтернет.

Сервіс Helsi – як записатися на прийом до лікаря онлайн

У Києві є можливість записатися до лікаря через інтернет. Для цього необхідно виконати декілька простих дій у вашому браузері:

  • Зайдіть на сторінку сервісу helsi в інтернеті.
  • Введіть у пошуку спеціальність лікаря. Почати варто з сімейного лікаря, адже саме він направить до інших фахівців після первинного огляду.
  • Оберіть район, де ви зареєстровані. Оберіть лікаря, зручну дату та час прийому.
  • Зареєструйтеся:

після того, як ви введете свій номер телефону, має надійти SMS-повідомлення з паролем для входу в систему. Пароль збережіть;

заповніть поля реєстраційної форми.

  • Щоб записати на прийом до лікаря дитину, додайте також інформацію про неї.

Читайте: У яких приватних клініках можна обрати сімейного лікаря (СПИСОК)

Прийом можна скасувати в особистому кабінеті. Там же можна побачити особисті дані користувача та інформацію про візити.

Нагадаємо, фармацевтична фірма Дарниця запустила мобільний додаток GreenBook.

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