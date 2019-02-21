Кому потрібно робити тест на імунітет від кору, скільки це коштує і як довго доведеться чекати результатів – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
За 2018 рік в Україні на кір захворіло 53 тис. осіб, хоча всього кір в Європі охопив 82 тис. осіб.
А з початку 2019 року в Україні захворіло понад 20 тис. осіб.
Єдиний вихід уникнути кору – зробити щеплення, стверджує МОЗ.Читайте: Кір в Україні: чому не оголошують епідемію
Якщо ви не можете згадати, чи робили вам щеплення в дитинстві (двічі за календарем), ви хворіли на кір і хочете перевірити, чи виробився у вас імунітет, а також думаєте, що були в контакті з хворим на кір, потрібно зробити аналіз крові на антитіла, який покаже, чи є у вас імунітет від кору і покаже наявність вірусу.
Такі аналізи беруть з венозної крові.
Які є аналізи
Аналіз на антитіла імуноглобуліну М (IgМ)
Він покаже, чи є у вас гостра стадія захворювання.
Такі антитіла виробляються в організмі на 3-4-й день хвороби.
Якщо результат аналізів позитивний, то ви хворі, якщо ж негативний – здорові.
Аналіз здається на третю добу після появи симптомів захворювання.
Аналіз на антитіла імуноглобуліну G (IgG)
Покаже, чи є у вас імунітет до вірусу.
Такі антитіла виявляються через 2-2,5 тижні після інфікування і зберігатимуться весь час.
Якщо тест буде негативний, це означає, що антитіл не виявлено. Тоді вам необхідна вакцина.
Ці аналізи здають через 2 тижні після вакцинації або перенесеної хвороби.
Приклади результатів
IgM позитивний, IgG негативний – організм виробляє антитіла, що борються з вірусом. Це означає, що інфікування відбулося нещодавно, імунна система не встигла виробити антитіла з класу G.
IgM негативний, IgG позитивний – неактивний стан інфекції, яка відбулася давно, а імунна система захищає організм.
IgM негативний, IgM негативний – немає антитіл, які придушували б активність вірусу, оскільки цей штам інфекції поки не відомий організму.
IgM позитивний, IgG позитивний – повторна активація вірусу і загостренні хвороби.
Скільки чекати
Результатів аналізів потрібно чекати від 3 до 5 робочих днів.
Ціни
На виявлення антитіл IgM у Києві:
- Середня ціна 300 грн.
На виявлення вірусу кору і антитіл IgG в Києві:
- Synevo – 162 грн.
- Медична лабораторія (MedLab) – 190 грн.
- Клініка Маркова – 162 грн.
- Клініка Борис – 239 грн.
- Медичний Центр Біомед – 80 грн.
- Андроцентр – 140 грн.
- Медичний центр Агапіт – 220 грн.
- Медичний центр Мерілайф – 150 грн.
- Добробут – 357 грн.
- Лабораторія Омега Київ – 250 грн.
- Медичний центр ЮМД-Медікал – 210 грн.
- Інто-Сана на Дніпровській набережній – 170 грн.
Нагадаємо, Факти ICTV зробили інфографіку, яка показує, які є симптоми кору і види ускладнень, що можуть виникнути.
Фото: Andrianocz | Dreamstime.com