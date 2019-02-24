Вітамін C та лимон не допомагають при лікуванні застуди.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook, що лимон та вітамін C не допоможуть при лікуванні застуди.

За її словами, фейк про користь вітаміну C створив двократний нобелівський лауреат Лайнус Полінг, в якому сильно перебільшив його властивості.

Дослідження, які проводилися згодом, не підтвердили неймовірної користі вітаміну C.

– Деякі роботи показали, що вітамін С на 15% скорочує тривалість застуди, тобто люди хворіють, приміром, не шість днів, а п’ять. Але не в разі перевищення дози, а під час споживання денної потреби, – написала Супрун.

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Вона додала, що перевищення дозування зазначеного вітаміну може призвести до головного болю, нудоти, діареї та безсоння.

До слова, у Києві був зафіксований перший смертельний випадок захворювання на кір.