На першому місці в рейтингу країн з найздоровішим населенням опинилася Іспанія.
Видання Bloomberg опублікувало рейтинг, в якому названі найкращі країни за станом здоров’я населення.
При виставленні так званої оцінки здоров’я, автори рейтингу орієнтувалися на такі показники, як середня тривалість життя в країні, екологічна обстановка, кількість населення, що палить.
На перше місце з оцінкою 92,75 бали піднялася Іспанія, яка у 2017 році займала шосту позицію.
Загалом перша десятка країн виглядає наступним чином:
- Іспанія;
- Італія;
- Ісландія;
- Японія;
- Швейцарія;
- Швеція;
- Австралія;
- Сінгапур;
- Норвегія;
- Ізраїль.
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