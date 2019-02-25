На першому місці в рейтингу країн з найздоровішим населенням опинилася Іспанія.

Видання Bloomberg опублікувало рейтинг, в якому названі найкращі країни за станом здоров’я населення.

При виставленні так званої оцінки здоров’я, автори рейтингу орієнтувалися на такі показники, як середня тривалість життя в країні, екологічна обстановка, кількість населення, що палить.

На перше місце з оцінкою 92,75 бали піднялася Іспанія, яка у 2017 році займала шосту позицію.

Загалом перша десятка країн виглядає наступним чином:

Іспанія;

Італія;

Ісландія;

Японія;

Швейцарія;

Швеція;

Австралія;

Сінгапур;

Норвегія;

Ізраїль.

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