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Названо країни з найздоровішим населенням

На першому місці в рейтингу країн з найздоровішим населенням опинилася Іспанія.

Здоров'я концепт

Видання Bloomberg опублікувало рейтинг, в якому названі найкращі країни за станом здоров’я населення.

При виставленні так званої оцінки здоров’я, автори рейтингу орієнтувалися на такі показники, як середня тривалість життя в країні, екологічна обстановка, кількість населення, що палить.

На перше місце з оцінкою 92,75 бали піднялася Іспанія, яка у 2017 році займала шосту позицію.

Загалом перша десятка країн виглядає наступним чином:

  • Іспанія;
  • Італія;
  • Ісландія;
  • Японія;
  • Швейцарія;
  • Швеція;
  • Австралія;
  • Сінгапур;
  • Норвегія;
  • Ізраїль.

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