Випадання волосся – проблема, з якою стикаються і чоловіки, і жінки. Факти ICTV розкажуть про основні причини випадання та як з цим боротися.

Гарна зачіска – головний орієнтир жіночої краси і привабливості. Мода змінюється, проте доглянуте волосся завжди було і буде в тренді. Випадання волосся – поширена і неприємна проблема, яка часто заважає почувати себе впевнено. Причини такого явища можуть бути різними, тому потрібно спочатку їх виявити, а потім зайнятися лікуванням.

Нормою випадання вважається близько 100 волосин на день, при цьому варто врахувати те, що не все волосся випадає, а деяке просто ламається.

Чому волосся випадає:

Неправильний догляд. Часте користування феном, плойкою чи праскою для випрямлення згубно впливає на волосся. Ще однією причиною можуть бути неправильно підібрані засоби для догляду.

Часте користування феном, плойкою чи праскою для випрямлення згубно впливає на волосся. Ще однією причиною можуть бути неправильно підібрані засоби для догляду. Захворювання чи гормональний збій. Інтенсивне випадання волосся може бути ознакою серйозної хвороби чи гормонального збою. Якщо ви помітили випадання більше за норму – негайно зверніться до лікаря.

Інтенсивне випадання волосся може бути ознакою серйозної хвороби чи гормонального збою. Якщо ви помітили випадання більше за норму – негайно зверніться до лікаря. Нездоровий спосіб життя. Незбалансоване харчування, відсутність повноцінного сну, слабкий імунітет – все це призводить до погіршення здоров’я людини.

Незбалансоване харчування, відсутність повноцінного сну, слабкий імунітет – все це призводить до погіршення здоров’я людини. Зовнішні чинники : вода з хімічними домішками, забруднене повітря, клімат.

: вода з хімічними домішками, забруднене повітря, клімат. Вагітність. У цей період волосся у жінок випадає більш інтенсивно, оскільки у її організмі відбувається багато нових процесів, зокрема змінюється гормональний фон і порушується метаболізм.

Як з цим боротися:

Перегляньте свою косметичку. Намагайтеся купувати засоби для догляду з більшим вмістом органічних речовин. Зверніться до народної медицини, приготувавши легку маску самостійно.

Намагайтеся купувати засоби для догляду з більшим вмістом органічних речовин. Зверніться до народної медицини, приготувавши легку маску самостійно. Менше піддавайте волосся впливу хімічних речовин та високих температур . Рідше користуйтеся феном та іншою технікою для укладки, носіть головні убори. Тугі хвости і високі гульки сильно стискають волосся, тому про такі зачіски варто інколи забути.

. Рідше користуйтеся феном та іншою технікою для укладки, носіть головні убори. Тугі хвости і високі гульки сильно стискають волосся, тому про такі зачіски варто інколи забути. Здорове харчування і відпочинок. Перегляньте свій раціон, вживайте більше корисних речовин, насичених вітамінами. Наприклад, фрукти, овочі, м’ясо, морепродукти, молочну продукцію. Не забувайте про сон та відпочинок.

Випадання волосся – це цілком нормальний процес, якщо він відбувається у межах норми. Пам’ятайте, що красиве волосся – це результат комплексу зусиль. Придбавши дорогий косметичний засіб, ви не завжди зможете повністю вирішити проблему. Доглянута зачіска – ознака правильного образу життя у поєднанні з відповідним доглядом.

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