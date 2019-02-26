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Чому випадає волосся і як вирішити цю проблему

Випадання волосся – проблема, з якою стикаються і чоловіки, і жінки. Факти ICTV розкажуть про основні причини випадання та як з цим боротися.

Чому випадає волосся і як вирішити цю проблему

Гарна зачіска – головний орієнтир жіночої краси і привабливості. Мода змінюється, проте доглянуте волосся завжди було і буде в тренді. Випадання волосся – поширена і неприємна проблема, яка часто заважає почувати себе впевнено. Причини такого явища можуть бути різними, тому потрібно спочатку їх виявити, а потім зайнятися лікуванням.

Нормою випадання вважається близько 100 волосин на день, при цьому варто врахувати те, що не все волосся випадає, а деяке просто ламається.

Чому волосся випадає:

  • Неправильний догляд. Часте користування феном, плойкою чи праскою для випрямлення згубно впливає на волосся. Ще однією причиною можуть бути неправильно підібрані засоби для догляду.
  • Захворювання чи гормональний збій. Інтенсивне випадання волосся може бути ознакою серйозної хвороби чи гормонального збою. Якщо ви помітили випадання більше за норму – негайно зверніться до лікаря.
  • Нездоровий спосіб життя. Незбалансоване харчування, відсутність повноцінного сну, слабкий імунітет – все це призводить до погіршення здоров’я людини.
  • Зовнішні чинники: вода з хімічними домішками, забруднене повітря, клімат.
  • Вагітність. У цей період волосся у жінок випадає більш інтенсивно, оскільки у її організмі відбувається багато нових процесів, зокрема змінюється гормональний фон і порушується метаболізм.

Як з цим боротися:

  • Перегляньте свою косметичку. Намагайтеся купувати засоби для догляду з більшим вмістом органічних речовин. Зверніться до народної медицини, приготувавши легку маску самостійно.
  • Менше піддавайте волосся впливу хімічних речовин та високих температур. Рідше користуйтеся феном та іншою технікою для укладки, носіть головні убори. Тугі хвости і високі гульки сильно стискають волосся, тому про такі зачіски варто інколи забути.
  • Здорове харчування і відпочинок. Перегляньте свій раціон, вживайте більше корисних речовин, насичених вітамінами. Наприклад, фрукти, овочі, м’ясо, морепродукти, молочну продукцію. Не забувайте про сон та відпочинок.

Випадання волосся – це цілком нормальний процес, якщо він відбувається у межах норми. Пам’ятайте, що красиве волосся – це результат комплексу зусиль. Придбавши дорогий косметичний засіб, ви не завжди зможете повністю вирішити проблему. Доглянута зачіска – ознака правильного образу життя у поєднанні з відповідним доглядом.

Фото: dreamstimepexels

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