Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про пневмонію і як її лікувати.

Що таке пневмонія?

Пневмонією називають запальний процес у тканинах легенів. Звідси її друга назва – запалення легенів. Збудниками захворювання найчастіше є бактерії, грибки, аденовірус, стрептококи, стафілококи і хламідії. Будь-яка застуда, грип або ГРЗ може мати ускладнення і викликати пневмонію.

Також пневмонія може розвиватися внаслідок впливу неінфекційних факторів – травм грудної клітини, іонізуючого випромінювання, токсичних речовин, алергії.

Щорічно від пневмонії вмирають 1,1 млн дітей у віці до 5 років.

Найбільш поширене захворювання у країнах Південної Азії та Африки. В Україні щороку реєструється до 1,5 млн випадків захворювання пневмонією, при цьому фіксується до 30% летальних випадків – в основному серед чоловіків працездатного віку.

Хто в групі ризику:

діти до 5 років;

люди після 65 років;

курці та алкоголіки;

люди, які страждають хронічними захворюваннями (цукровий діабет, астма, хронічна обструктивна хвороба легенів, серцево-судинні захворювання);

госпіталізовані пацієнти, які перебувають на штучній вентиляції легенів;

люди з ВІЛ/СНІД, або ті, хто перенесли хіміотерапію, трансплантацію органів.

Як передається:

повітряно-крапельним шляхом від зараженої людини;

за допомогою збудників пневмонії, що живуть в організмі: стафілококів, стрептококів, пневмококів, кишкової та гемофільної палички;

за допомогою паразитів і вірусів (мікоплазми, хламідій, аденовірусів, риновірусів, вірусів грипу і герпесу);

за допомогою грибів сandida;

як ускладнення бронхіту та інших респіраторних захворювань.

Головні симптоми пневмонії

За останні роки лікарі все частіше відзначають безсимптомний перебіг захворювання, коли немає ні підвищеної температури, ні мокротиння, ні навіть кашлю. Нерідко така пневмонія лікується із запізненням, що загрожує розвитком ряду ускладнень.

Пневмонія може проявлятися так:

висока температура більше трьох днів;

кашель з мокротинням зеленого або коричневого кольору;

іноді кров’яні виділення при кашлі;

біль у грудях при диханні;

відчуття нестачі повітря;

втрата апетиту;

головний біль та слабкість;

можливі нудота та блювота.

Лікування пневмонії

При появі вищеперелічених симптомів необхідно терміново звернутися до лікаря, щоб вчасно почати лікування сучасними антибактеріальними препаратами.

Підбір антибіотика здійснює лікар, ніяке самолікування неприпустимо!

Пацієнти з пневмонією найчастіше підлягають обов’язковій госпіталізації. Лікування запалення легенів на дому допустимо лише в тому випадку, коли діагноз не викликає сумнівів, а хвороба протікає в легкій формі і без ускладнень.

Пам’ятайте! Пневмонія небезпечна ускладненнями, що становлять загрозу не лише здоров’ю, а й життю людини. Плеврит, емпієма плеври, обструкція, абсцес і гангрена легені, сепсис, набряк легенів, перикардит і менінгіт – лише неповний їх перелік. У разі неадекватного лікування запалення легенів загрожує летальним результатом.

Методи діагностики

Лише за симптомами діагностувати пневмонію неможливо, бо можна сплутати її з інших інфекційними захворюванями.

Тому лікар після огляду хворого зазвичай призначає аналіз крові (загальний та біохімічний аналізи), аналіз мокротиння (щоб визначити збудник) та рентген грудної клітки.

Профілактика пневмонії

Найефективніший спосіб профілактики – вакцинація проти гемофільної інфекції Hib, кору, кашлюка та пневмококу. В Україні вакцина проти пневмококової інфекції не включена до Національного календаря щеплень, тому батьки можуть щепити свою дитину лише за власний рахунок.

Для дітей – це виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя.

Уникнення переохолодження.

Закалювання організму.

Повноцінне харчування для підтримання імунітету.

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Нагадаємо, нещодавно у Києві внаслідок ускладнень від кору померла жінка. Серед ускладнень була важка пневмонія.

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