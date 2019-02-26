Факти ICTV зібрали поради, як набрати вагу в домашніх умовах за допомогою правильного харчування.

Набір ваги – це накопичення жирових та м’язових тканин. Аби досягнути потрібного результату потрібно споживати більше калорій, ніж витрачати. Найкраще це робити за допомогою правильного харчування.

Тож, ось вам 10 порад як набрати вагу за допомогою правильного харчування і не тільки!

Продумайте новий раціон . Якщо їсти усе підряд, то можна завдати шкоди організму, особливо шлунку або ж перетворити вагу в надлишкову.

. Якщо їсти усе підряд, то можна завдати шкоди організму, особливо шлунку або ж перетворити вагу в надлишкову. Слідкуйте за калорійністю . Вам слід споживати на 300-500 ккал в день більше, ніж витрачати. Цього буде достатньо, якщо дотримуватись цього раціону на постійній основі.

. Вам слід споживати на 300-500 ккал в день більше, ніж витрачати. Цього буде достатньо, якщо дотримуватись цього раціону на постійній основі. Білки та вуглеводи. Зробіть акцент на таких продуктах, як риба, м’ясо, курятина та яйця. Можна доповнити молочними продуктами з високим вмістом білків та жирів.

Не забувайте про сніданок . Сніданок – найголовніший прийом їжі, адже він дає енергію на цілий день. Тому, варто зробити його достатньо ситним.

. Сніданок – найголовніший прийом їжі, адже він дає енергію на цілий день. Тому, варто зробити його достатньо ситним. Стимулятори апетиту. За півгодини до основного прийому їжі з’їжте трохи винограду або яблуко. Це допоможе розігріти апетит.

Уникайте почуття голоду . Якщо організм потребує їжі – покорміть його, а не ігноруйте. Не намагайтесь наздогнати втрачене у наступний прийомом їжі.

. Якщо організм потребує їжі – покорміть його, а не ігноруйте. Не намагайтесь наздогнати втрачене у наступний прийомом їжі. Використовуйте онлайн-додатки . Значно легше контролювати свій раціон, якщо вносити дані до електронної таблички.

. Значно легше контролювати свій раціон, якщо вносити дані до електронної таблички. Спортивне харчування. При наборі м’язової маси можна звернути увагу на протеїнові продукти. Спеціальні коктейлі та батончики добавлять білків та вуглеводів без шкоди для здоров’я.

Проте, перед вживанням потрібно уважно прочитати протипоказання, а ще краще проконсультуватися з лікарем чи спортивним інструктором.

Силові тренування . Аби наростити м’язи варто приділити увагу силовим вправам, а от кардіотренувань слід уникати, адже вони забирають занадто багато калорій.

. Аби наростити м’язи варто приділити увагу силовим вправам, а от кардіотренувань слід уникати, адже вони забирають занадто багато калорій. Здоровий сон. Повноцінний сон дає організму спокійно відпочити та відновитися, тому нехтувати ним не можна.

Пам’ятайте! Занадто низька вага не менш небезпечна для здоров’я, ніж ожиріння.

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