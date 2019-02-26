Не обов`язково витрачати купу грошей, аби мати білосніжну посмішку. Факти ICTV знають декілька простих рецептів і поділяться ними з вами.

Хочеш мати білосніжну, гарну посмішку, але ціни за послуги професіоналів занадто високі? Факти ICTV поділяться з тобою народними рецептами, які допоможуть відбілити зуби, витративши при цьому мінімум коштів.

Харчова сода

Візьміть одну столову ложку соди і додайте трішки води, суміш повинна бути густою. Залиште на зубах 10 хвилин, після цього прополощіть рот теплою водою.

Також соду можна добавляти в зубну пасту. Відбілення такого плану можна робити один раз на тиждень.

Шкірка апельсина та лавровий лист

Шкірку апельсина можна втирати в зуби – це допоможе позбавитись від бактерій, потім 5 хвилин тримайте на зубах подрібнений лавровий лист. В кінці прополощіть рот теплою водою. Процедуру можна робити двічі на тиждень.

Яблучний оцет

Яблучним оцетом можна полоскати порожнину рота, але не ковтаючи його. Це на смак неприємно, але дієво. Такий спосіб застосовуйте один раз на тиждень.

Втирання клубники

Розріжте ягоду та втирайте її в зубну емаль, залиште на 5-10 хвилин. Повторювати процедуру бажано двічі на тиждень.

Шкірка банана

Протирайте зуби внутрішньою частиною бананової шкірки протягом 2-3 хвилин. Потім прополощіть рот водою. Застосовуйте цей метод два рази на тиждень.

Кокосова олія

Час від часу бажано полоскати зуби кокосовою олією, яка вбиває бактерії та оберігає емаль від пошкоджень.

Солона вода

Чайна ложка солі на стакан теплої, кип᾽яченої води допоможе відбілити зуби і надати антибактеріальний ефект. Повторюйте полоскання один раз на тиждень.

Активоване вугілля

Розтовченим активованим вугіллям можна чистити зуби, але обережно, сильно не натискати зубною щіткою, щоб не пошкодити ясна. Таку профілактику робіть один раз на тиждень.

Також можна використовувати різні відбілюючі пасти, полоски, гелі, що є значно дешевшими за процедуру відбілювання у салоні, але краще проконсультуватись з лікарем щодо цього.

Варто пам᾽ятати, що здорові зуби – це ваша краса, тому регулярно відвідуйте стоматолога.

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