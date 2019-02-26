Чому можуть повернутися смертельні хвороби минулого, якщо не робити щеплення, та чому є противники такої профілактики.

Кір, дифтерія, краснуха, свинка, правець, кашлюк, туберкульоз та поліомієліт – страшний список хвороб, з якими науковці і лікарі боряться протягом століть.

Так, деякі вдалося приборкати, і саме завдяки вакцинації, але вони повертаються.

Всесвітня організація здоров’я вважає, що вони можуть спровокувати масові епідемії.

Є люди, які проти щеплень. Вони певні, що краще перехворіти природним шляхом.

Це твердження немає нічого спільного зі здоровим глуздом, адже інфекція може спровокувати тяжкі укладення для здоров’я.

– Давайте повернемося у довакцинальний період. У багатьох сімях було по десять дітей, а врешті-решт лишалося двоє-троє. Невже ми не хочемо, щоб наші діти були здорові? Є можливість мати профілактику тих страшних хворіб, від яких гинули люди і які мали фактично велику кількість інвалідності, – говорить експерт з епідеміології Оксана Пушкарьова.

Детальніше про те, чому обов’язково потрібно робити щеплення, до чого може привести їх ігнорування та чому можуть повернутися страшні хвороби – дивіться у сюжеті Ранку у великому місті на ICTV.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про країни, з найздоровішим населенням.

Фото: Lucas Vasques / Unsplash