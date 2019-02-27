Найменший у світі малюк, який народився з вагою 268 грам, тепер здоровий і відправлений додому з токійської лікарні.

У японській лікарні у вівторок, 26 лютого, заявили про виписку дитини, яка мала вагу при народженні 268 грам.

Лікарі виходили її до 3238 грам і відправили додому з діагнозом – здорова, пише The Japan Times.

Повідомляється, що дитина стала найменшим у світі новонародженим хлопчиком, який вижив після передчасних пологів.

Попередній рекордсмен народився в Німеччині у 2009 році, повідомляє Університет Кейо в Токіо з посиланням на реєстр Університету Айови.

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Нагадаємо, у Дніпрі українка народила вже 14-ту дитину.

Фото: The Japan Times