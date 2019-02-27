Їжа, приготована в мікрохвильовій печі не шкодить здоров’ю і є більш корисною, ніж відварна.

Їжа, приготована в мікрохвильовій печі не шкодить здоров’ю і є більш корисною, ніж відварна, написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Facebook.

За її словами, було проведено дослідження, для якого їжу готували трьома способами – варили, готували на пару і в мікрохвильовці.

Найефективнішим методом виявилося пароваріння – руйнувалася лише десята частина вітамінів.

Під час приготування в мікрохвильовій печі – приблизно чверть вітамінів.

В результаті варіння руйнувалася майже половина вітамінів.

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Також було підтверджено, що приготування в мікрохвильовій печі краще зберігає водорозчинні вітаміни. Наприклад, в шпинаті зберігається більше фолієвої кислоти під час приготування в мікрохвильовій печі, ніж на плиті.

У деяких випадках приготування в мікрохвильовій печі сприяє кращому засвоєнню поживних речовин. Наприклад, лікопену в помідорах і каротиноїдів в моркви.

Чим менше їжа піддається нагріванню, тим більше поживних речовин вона зберігає. Мікрохвильовка краще варіння тим, що вітаміни не виварюються в воду, а саме приготування займає менше часу, що також сприяє їх збереженню.

Єдина шкода від мікрохвильовки може бути під час нагрівання їжі, але тільки в разі використання пластикового посуду. Деякі хімічні речовини можуть потрапляти в їжу під час нагрівання.

Як розігрівати їжу в мікрохвильовці

– використовуйте скляний або керамічний посуд

– використовуйте призначену для розігрівання пластмасовий посуд. На ній є відповідне маркування

– не використовувати пошкоджену посуд

– не нагрівати і не зберігати продукти в пластикових контейнерах, які не призначені для продуктів

Нагадаємо, американські фізики довели, що приготовані в мікрохвильовій печі яйця вибухають. Це може викликати серйозні опіки у людини.

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