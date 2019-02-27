Причиною виникнення хвороби Лу Геріга, на яку хворів астрофізик Стівен Хокінг, є мутація білка убіквіліна.

Причиною виникнення хвороби Лу Геріга, на яку хворів астрофізик Стівен Хокінг, є мутація білка убіквіліна, пише Medical Xpress з посиланням на дослідження в Медичному коледжі Бейлора і Інституті неврологічних досліджень імені Яна і Дана Дункана в США.

Пошкоджений білок перестає регулювати роботу лізосомів (компонент клітини).

Лізосоми в парі з іншими компонентами клітини допомагають розчиняти пошкоджені білки та інші відходи метаболізму. Через пошкодження убіквіліна в лізосомах знижується кислотність, і вони більше не можуть переробляти відходи.

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Клітини організму, в тому числі головного мозку засмічуються і вмирають, що призводить до нейродегенерації.

На думку вчених, уповільнити розвиток хвороби і поліпшити стан хворого можна відновивши кислотність клітинних компонентів.

Зараз вчені хочуть перевірити, чи працює знайдений механізм, в організмі людини.

Раніше вчені знайшли у ДНК великої білої акули мутації, які допомагають захиститися від захворювання на рак.

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