Коліна не стираються, а регулярна та помірна фізична активність навпаки покращує стан суглобів.

Коли кажуть про пошкодження колін, то мається на увазі руйнування хряща. В медицині це називається остеоартрит або остеоартроз. Через специфіку бігу, часто здається, що цей вид фізичної активності може бути руйнівним для колін, особливо, для людей, що бігають довгі дистанції регулярно, але Уляна Супрун розвіює цей міф.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України навела низку аргументів:

Поширеність остеоартриту у марафонців удвічі нижче, в порівнянні з людьми, що не бігали.

Науковці не виявили збільшення вираженості колінного остеоартриту у бігунів на довгі дистанції в порівнянні з контрольною групою, що не займалась бігом.

З допомогою МРТ також намагались зафіксувати зміни у тазостегнових і колінних суглобах напівпрофесійних бігунів та бігунів-аматорів — до марафону та через 24 і 48 годин після. Жодних змін ні в хрящах, ні в кістках, що утворюють суглоби, не виявлено.

Дослідження показало, що у бігунів-аматорів колінний остеоартрит розвивався утричі рідше, ніж у людей, що ведуть сидячий спосіб життя. Поступове збільшення бігового навантаження провокує корисні зміни колінних хрящів.

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При виникненні болю в коліні варто звернутися до лікаря або фізичного терапевта (реабілітолога), які мають досвід в лікуванні спортивних травм.

– Якщо ви вирішили зайнятись бігом серйозно — правильно та відповідально підходьте до цього. Проконсультуйтесь з лікарем та зробіть необхідні обстеження, якщо це потрібно, – рекомендує Супрун.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва дозволив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.