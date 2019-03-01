Спроба виспатися на вихідних після робочого тижня може призвести до погіршення здоров’я і розвитку цукрового діабету.

В університеті Колорадо фахівці з’ясували, що звичка недосипати протягом тижня і висипатися на вихідних небезпечна для здоров’я. Про це повідомляє MedicalXpress.

Під час дослідження вчені довели, що виспатися за безсонні дні неможливо. Також це провокує збої в роботі організму.

Вчені розділили добровольців на кілька груп. Перша група спала по 9 годин, друга – по 5 годин, третя – 5 годин в робочі дні і необмежений час на вихідних. В результаті дослідження виявлено, що 2 і 3 групи набирала вагу і втрачала чутливість до інсуліну.

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Добровольці з 2 групи втратили чутливість на 13%, а 3 – на 27%.

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