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Як схуднути до літа без шкоди для здоров’я: п’ять правил

Тиждень-два суворої дієти та тренування перед пляжним сезоном дадуть бажаний ефект, проте такий марафон схуднення небезпечний наслідками.

Дієта

Тим, хто прагнете назавжди позбутися зайвої ваги, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook дала кілька порад.

Передусім вона попередила, що швидка втрата ваги може викликати слабкість і запаморочення, загрожує втратою м’язів і навіть збільшує ризик передчасної смерті.

П’ять правил здорового схуднення:

  1. відмовтеся від солодощів, цукру до чаю і кави, солодких напоїв та алкоголю;
  2. їжте менше смаженого, а більше тушкованого і відвареного;
  3. їжте все, що любите, але в меншій кількості;
  4. збільшіть активність – прогулянки та легкі пробіжки;
  5. намагайтеся висипатися – здоровий сон відновлює баланс лептину та греліну і тамує почуття голоду, а також зменшує тривожність.

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До речі, прибрати жир з живота і боків досить швидко допоможе дотримання 7 простих правил.

Фото: pixabay.com

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