Тиждень-два суворої дієти та тренування перед пляжним сезоном дадуть бажаний ефект, проте такий марафон схуднення небезпечний наслідками.

Тим, хто прагнете назавжди позбутися зайвої ваги, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook дала кілька порад.

Передусім вона попередила, що швидка втрата ваги може викликати слабкість і запаморочення, загрожує втратою м’язів і навіть збільшує ризик передчасної смерті.

П’ять правил здорового схуднення:

відмовтеся від солодощів, цукру до чаю і кави, солодких напоїв та алкоголю; їжте менше смаженого, а більше тушкованого і відвареного; їжте все, що любите, але в меншій кількості; збільшіть активність – прогулянки та легкі пробіжки; намагайтеся висипатися – здоровий сон відновлює баланс лептину та греліну і тамує почуття голоду, а також зменшує тривожність.

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До речі, прибрати жир з живота і боків досить швидко допоможе дотримання 7 простих правил.

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