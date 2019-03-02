Тиждень-два суворої дієти та тренування перед пляжним сезоном дадуть бажаний ефект, проте такий марафон схуднення небезпечний наслідками.
Тим, хто прагнете назавжди позбутися зайвої ваги, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook дала кілька порад.
Передусім вона попередила, що швидка втрата ваги може викликати слабкість і запаморочення, загрожує втратою м’язів і навіть збільшує ризик передчасної смерті.
П’ять правил здорового схуднення:
- відмовтеся від солодощів, цукру до чаю і кави, солодких напоїв та алкоголю;
- їжте менше смаженого, а більше тушкованого і відвареного;
- їжте все, що любите, але в меншій кількості;
- збільшіть активність – прогулянки та легкі пробіжки;
- намагайтеся висипатися – здоровий сон відновлює баланс лептину та греліну і тамує почуття голоду, а також зменшує тривожність.
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До речі, прибрати жир з живота і боків досить швидко допоможе дотримання 7 простих правил.
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