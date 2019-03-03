Вже до 2050 року, за прогнозами ВООЗ, кількість людей з вадами слуху зросте удвічі і сягне майже мільярда. Ознаки глухоти, а також методи профілактики – далі у матеріалі.

Про ознаки втрати слуху і профілактику глухоти розповіла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Серед ознак втрати слуху є:

часто піднімаєте гучність, хоча вам було чутно нормально і на звичному рівні;

не чуєте частину розмови під час спілкування;

часто просите людей повторити те, що вони сказали;

у вас виникає дзвін у вухах.

Серед можливих причин погіршення слуху є генетичні чинники, а також прийняття ліків під час вагітності (аміноглікозидів, цитотоксичних препаратів, діуретиків).

Причиною глухоти може бути і перенесені інфекційні захворювання, такі як свинка, кір, краснуха, менінгіт і хронічний отит середнього вуха.

Серед інших причин:

гучне прослуховування музики;

часте відвідування гучних місць.

Що робити, аби мінімізувати ризики погіршення слуху:

Вакцинуйте дітей за календарем профілактичних щеплень (зокрема — щеплення від кору, краснухи та свинки).

Обстежуйтеся у лікаря та обстежуйте дітей, адже він, наприклад, може вчасно виявити отит у дитини та швидко надати необхідну допомогу.

Застосовуйте ліки за призначенням і під контролем лікаря. Деякі з них можуть мати негативний вплив на слух.

Слідкуйте за гігієною звуку — не слухайте дуже гучно музику протягом тривалого періоду часу, на концертах не стійте близько до джерела шуму, наприклад, одразу поруч біля динаміків, робіть паузи, якщо знаходитесь в шумному місці.

Уникайте негативного впливу гучних звуків та шуму від обладнання на робочих місцях. Для цього використовуйте спеціальні вкладки для вух. В залежності від матеріалу та якості прилягання, вони здатні поглинати шум від 5 до 45 децибелів.

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До речі, майже половина молоді планети у віці 12-35 років, а це 1,1 млрд людей, ризикує втратити слух через надто гучне прослуховування музики зі смартфонів та аудіоплеєрів.