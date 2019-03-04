Вчені придумали метод, завдяки якому людина може бачити вночі, не потребуючи додаткового обладнання.

Китайські вчені знайшли спосіб для того, аби подарувати людям можливість бачити після заходу сонця як через прилад нічного бачення, проте не використовуючи додаткову техніку, повідомляє BBC Україна.

За словами дослідників, допомогти у цьому може нанесення на сітківку ока тонкого шару спеціальних наночастинок. Вони змушують фоторецептори реагувати на інфрачервоне випромінювання, завдяки чому у людини з’явиться можливість бачити вночі.

Розроблені наночастинки були випробувані на мишах. Під час експерименту тварини могли бачити інфрачервоні промені.

Ця можливість зберігалася протягом кількох тижнів без значних побічних ефектів.

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Наразі новий метод не досконалий і потребує ін’єкції наночастинок в сітківку ока.

Проте вчені сподіваються, що удосконалять свою технологію до такого стану, що люди зможуть “вмикати” нічний зір за допомогою препарату у вигляді очних крапель.

До слова, вчені дійшли висновку, що спроби виспатися на вихідних після робочого тижня можуть призвести до проблем зі здоров’ям.