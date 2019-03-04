Надмірна вага, неправильний спосіб харчування, відсутність фізичної активності, вживання алкоголю та куріння – це п’ять основних факторів, які підвищують ризики розвитку колоректального раку.

У світі колоректальний рак посідає провідні позиції серед онкологічних хвороб —1,8 мільйонів нових випадків та близько 860 тисяч смертей було зафіксовано минулого року.

Ризик захворіти на один з найнебезпечніших видів раку зростає з віком. Найчастіше на нього хворіють люди старші 50 років.

Про це пише в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Зазвичай хвороба розвивається повільно та тривалий час людина не знає, що хворіє на неї.

Є декілька тривожних дзвіночків, при яких потрібно звернутися до лікаря:

біль в животі;

наявність крові під час випорожнень;

зміни характеру випорожнень;

порушення роботи кишківника (закрепи або діарея).

Читайте: Ризик глухоти: тривожні дзвіночки і як уникнути втрати слуху

До речі, раніше ми писали про 6 несподіваних продуктів, що викликають рак.