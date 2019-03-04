PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як захиститися від одного з найнебезпечніших видів раку – 5 способів

Надмірна вага, неправильний спосіб харчування, відсутність фізичної активності, вживання алкоголю та куріння – це п’ять основних факторів, які підвищують ризики розвитку колоректального раку.

Як захиститися від одного з найнебезпечніших видів раку – 5 способів

У світі колоректальний рак посідає провідні позиції серед онкологічних хвороб —1,8 мільйонів нових випадків та близько 860 тисяч смертей було зафіксовано минулого року.

Ризик захворіти на один з найнебезпечніших видів раку зростає з віком. Найчастіше на нього хворіють люди старші 50 років.

Про це пише в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Зазвичай хвороба розвивається повільно та тривалий час людина не знає, що хворіє на неї.

Є декілька тривожних дзвіночків, при яких потрібно звернутися до лікаря:

  • біль в животі;
  • наявність крові під час випорожнень;
  • зміни характеру випорожнень;
  • порушення роботи кишківника (закрепи або діарея).

Читайте: Ризик глухоти: тривожні дзвіночки і як уникнути втрати слуху

До речі, раніше ми писали про 6 несподіваних продуктів, що викликають рак.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ризик глухоти: тривожні дзвіночки і як уникнути втрати слуху
Як схуднути до літа без шкоди для здоров’я: п’ять правил
Чи можна пошкодити коліна під час бігу – пояснює Уляна Супрун
Їжа з мікрохвильової печі не шкодить здоров’ю – Супрун розвіяла популярні міфи
Чи допомагають лимон та вітамін C при застуді
Суд повернув Супрун обов’язки глави МОЗ
Уряд частково відновив роботу МОЗ
Справа Супрун: які повноваження вона має та чим завершиться суд
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка