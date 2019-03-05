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Кір відступає: МОЗ констатує зниження кількості хворих

В Україні вже другий тиждень поспіль спостерігається зниження рівня захворюваності на кір.

Кір

За останній тиждень на кір захворіли 2 524 людини, серед них 1 230 дорослих і 1 312 дітей, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Водночас у Хмельницькій області внаслідок кору померло немовля, якому було 25 днів.

Загалом з початку 2019 померло вже десятеро людей, серед яких троє дітей, а з початку спалаху кір забрав уже 31 життя.

Читайте: Кір у Луцьку: понад тисячу дітей відсторонили від навчання

Між тим, за даними ВООЗ, у Європі за результатами 2018 року на кір захворіло понад 82 тис. людей, з яких понад 53 тис. – в Україні.

Фото: Rfischia|Dreamstime.com

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