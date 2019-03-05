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Спалах кору на заводі в Запоріжжі – захворіли шестеро людей

У Запоріжжі на заводі Укрграфіт відразу шість співробітників захворіли на кір.

Кір

Про спалах кору на підприємстві повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ.

За даними на 4 березня, на Укрграфіті захворіли 6 осіб.

За два місяці 2019 року в Запорізькій області було зареєстровано 337 випадків кору (234 дорослих і 103 дитини). Найбільше в Запоріжжі – 178.

Читайте: Кір у Луцьку: понад тисячу дітей відсторонили від навчання

Загалом по Україні вже другий тиждень поспіль спостерігається зниження рівня захворюваності на кір.

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