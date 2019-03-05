Питання потенції хвилює чоловіків, а іноді і спричиняє напади фобій. Молоді представники сильної частини населення щиро думають, що ця тема їх не стосується. Факти ICTV розбиралися кому потрібно хвилюватися за свою чоловічу силу, які звички вбивають потенцію і що допомагає, якнайдовше залишатися на коні.

Через природну стриманость чоловіків, небажання обговорювати реальні проблеми і жартувати з’явилися і стереотипи, пов’язані з чоловічою потенцією, і міфи, які цілком можуть виявитися правдою.

У питаннях чоловічої сексуальності Фактам ICTV допомогла розібратися сексолог, сімейно-пренатальний психотерапевт Тетяна Шафран.

– Більшість схильні думати, що імпотенція – проблема чоловіків старшого віку. Однак, навіть з особистого досвіду можуть сказати, що це не зовсім так. Досить багато чоловіків у віці від 25 до 33 мають проблеми з потенцією, – зазначає експерт.

Причини проблеми можуть бути різними, хоча є і ті, які зустрічаються частіше інших.

Причини імпотенції

Причина №1 – Сексуальна індикація

Це проблема стосується чоловіків до 37 років. Йдеться про індикацію своєї орієнтації – гетеросексуал, бісексуал або гомосексуаліст. У цьому віці з’являється почуття кризи, де випливає проблема латентної гомосексуальності.

Наприклад, парубок у ліжку з привабливою жінкою, але дива не відбувається. Відповідь може сховатися в його гомосексуальності.

– За неофіційною статистикою, яку озвучували на конференції для фахівців, зараз в Україні близько 40% репродуктивного чоловічого населення – це сексуальні меншини, – розповідає сексолог.

Чоловіки після 37 років вже точно знають, хто вони: гетеросексуали чи гомосексуалісти. І цього моменту починається криза, з’являється страх старості і психологічні проблеми.

Причина №2 – Проблеми з наркотиками й алкоголем

До слова, далеко не всі бачать у цьому проблему. За словами експерта, покоління, народжене у 90-ті відразу після розвалу СРСР більш схильне до вживання заборонених речовин.

– Їх батьки були зайняті виживанням, а не контролем за дітьми. Велика кількість чоловіків цього покоління вживають наркотики. Вони добре виглядають і пристойні члени суспільства, але періодично для розслаблення використовують такий допінг. Наркотики, як норма розслабитися, – розповідає Тетяна Шафран.

Крім того, дістати наркотики в нашому суспільстві не складно. У Києві вночі купити заборонені речовини простіше, ніж алкоголь.

Якщо брати до уваги старше покоління, то їх чоловіча сила страждає від алкоголізму. Варто зазначити, що мова не йде про келих вина за вечерею чи віскі в компанії друзів.

Причина №3 – Соціальні мережі замість реального сексу

– Люди активно йдуть у комп’ютерний світ, а потреба в тілесному контакті відходить на інший план, – розповідає експерт.

Причина №4 – Стрес

Вчені з Британського Інституту персоналу і кадрового розвитку встигли прозвати стрес чумою ХХІ століття.

Згідно з дослідженнями Гавайського університету, люди заражаються один від одного стресом так само, як вони заражаються грипом.

Люди вбирають емоційні флюїди і, сповнившись чужими відчуттями, починають мислити негативно і висловлювати отриманий з боку стрес мовою тіла – змінюючи поставу, ходу і вираз обличчя.

Стрес викликає як психологічні проблеми, так і серйозні проблеми із внутрішніми органами. Звичайно, що це не може позитивно позначатися на потенції.

Як зберегти потенцію до глибокої старості

Багато хто не втрачає можливості пожартувати над друзями, які відвідують спортзал й активно займається силовими вправами. Мовляв, у любителів потягати залізо є проблеми у ліжку. Однак, сексолог зазначає, що це не міф і, тим паче не привід для жартів.

Зв’язок дуже простий. Під час силових тренувань у чоловіків виділяється гормон кортизол, який блокує тестостерон.

До слова, кортизол виділяється також після стресу та при поганому харчуванні.

Хорошою альтернативою в спорті можуть стати заняття бойовими мистецтвами.

– Бойові мистецтва добре знімають стрес. Також це допомагає виплеснути свою агресію, яку чоловіки накопичують у собі. Вона безпосередньо пов’язана з сексуальністю і накопиченням тестостерону, – розповідає Тетяна Шафран.

Агресія – це природне явище, яке дозволяє чоловікові реалізовувати свої інстинкти, в тому числі і секс. Однак, її необхідно направляти в потрібне русло. Придушення агресії може привести до депресії.

– До речі, в цьому є провина жінок. Спочатку жінки з дитинства пригнічують агресію в чоловіках, а потім дивуються чому вони латентні гомосексуалісти, інфантильні і не доставляють необхідного задоволення, – зазначає Тетяна Шафран.

Агресію потрібно розвивати і направляти на створення, а не на руйнування і, тим паче не пригнічувати її.

– Чоловік без агресії в розумних розмірах – це кастрований кіт. Відповідальність за це лежить на жінках. 50% на мамі, а 50% на тих жінках, з якими чоловік спілкується, – розповідає сексолог.

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Чоловік повинен правильно розслаблятися. Похід в спортзал допоможе привести ваше тіло до ладу, але у разі не позначиться на емоційному фоні.

Крім того, не треба забороняти своїм чоловікам ходити в лазню або на масаж. Це чудоквий спосіб розслабитися.

Зайва вага і пивний животик, теж не допоможуть чоловікові довго дивувати жінку в ліжку.

Варто відмовитися від шкідливої їжі і фаст-фуду. Краще з’їжте стейк, а замість пива випийте келих якісного вина. У м’ясі є холестерин, а він є основою для вироблення тестостерону.

– При пивній дієті утворюється живіт, як наслідок починає вироблятися жіночий гормон – естроген, – зазначає експерт.

Однак, якщо чоловік просто любить добре поїсти й у нього замість сталевого преса невеликий живіт, то це точно не буде загрожувати потенції.

Звичайно, існують чинники, на які важко вплинути: генетика або проблеми зі здоров’ям, але хоча б поліпшити ситуацію потрібно намагатися.

Крім того, якщо навіть один раз, щось не вийшло в ліжку, не варто ставити хрест і впадати в депресію. Зверніться до фахівця, адже швидше за все вирішення проблеми можна знайти.

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Фото: dreamstime, unsplash.

Євгенія Шапоренко