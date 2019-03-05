Центр Експертиз Тест зазначив своєю відзнакою суміш Малиш на молочно-зерновій основі з кукурудзяним борошном, яку виробляє ТОВ Хорольський завод дитячих продуктів харчування.

Знак Тест суміш отримала завдяки відмінно збалансованому складу – в її складі високоякісне коров’яче незбиране молоко, нормалізуване по жиру, молочний цукор, кукурудзяна мука і ін.

В той же час в Малиш не має генномодифікованих продуктів, глютену і пальмового масла. Тобто, воно максимально адаптовано під потреби малюків і може використовуватися для їх прикорму з чотирьох місяців.

Також експерти відзначили високий рівень контролю якості на всіх етапах виробництва дитячого харчування.













Центр Експертиз Тест відзначив високу якість суміші Малиш / 3 фотографии

Цікаво, що високу якість і чистоту продукції Хорольського заводу дитячих продуктів харчування раніше оцінив навіть Центр сертифікації Халяль, який виставляє до товарів дуже високі вимоги. Своїм знаком якості Центр відзначив торгові марки Малиш, Малышка, Малютка і Малютка Premium.

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Нагадаємо, за даними звітів, в 2018 році продукцією Хорольського заводу використовувала кожна друга мама в Україні. Особливо популярні у мам суміші ТМ Малиш і Малютка. Їх часто використовують як догодовування у випадках, якщо дитина погано набирає вагу, у мами недостатньо молока або ж вона не годує грудьми зовсім.