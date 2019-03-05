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Вчені розвіяли популярний міф про небезпеку вакцин

Вчені дійшли висновку, що вакцинація не здатна призвести до розвитку аутизму у дітей.

Вакцина

Вчені дійшли висновку, що теорія зв’язку вакцинації і виникненні аутизму у дітей не є дійсною, повідомляє The Guardian.

Йдеться про вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Вперше теорію про зв’язок цих вакцин з виникненням аутизму висунув гастроентеролог Ендрю Вейкфілд у 1998 році.

Однак вона була розкритикована через те, що перші симптоми аутизму з’являються приблизно в той же час, на коли й призначена відповідна вакцинація. А самого Вейкфілда позбавили можливості займатися медициною.

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Однак вчені вирішили провести дослідження, щоб остаточно розвіяти міф.

Медики вивчили дані дітей з братами і сестрами, які хворі на аутизм, а також групи ризику цього захворювання.

Крім того, вони дізналися чи більше дітей хворих на аутизм, яким вводили інші вакцини перед вакцинацією проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.

У результаті досліджень жодне з тверджень про вакцинацію і аутизм не підтвердилося.

До слова, вчені створили вакцину, яка допомагає кинути палити.

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