У крові жителя Лондона, який 15 років хворів на СНІД, після пересадки кісткового мозку від донора з вродженим імунітетом не виявили ВІЛ.

Британець став другою людиною в світі, у крові якого не виявили ВІЛ після лікування, повідомляє The Guardian.

У чоловіка в 2016 році виявили рак, і йому зробили пересадку стовбурових клітин.

Він уже більше 18 місяців не приймає антиретровірусні препарати.

Але медики не дають гарантії, що хвороба не повернеться, оскільки це тільки другий випадок, коли вдалося вилікувати СНІД.

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Перший випадок був зафіксований в 2007 році, коли так званому берлінському пацієнту Тімоті Рей Брауну теж зробили пересадку стовбурових клітин в якості протиракової терапії.

До слова, раніше Факти ICTV писали про знаменитостей, які не побоялися публічно зізнатися у боротьбі з ВІЛ.

Фото: Рixabay.com