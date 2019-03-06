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Грип в Україні: за тиждень померли чотири людини

В Україні сезон захворювань. Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло більше 178 тис. осіб, а від початку епідемічного сезону померло 45 хворих.

Грип в Україні: за тиждень померли чотири людини

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило статистику захворюваності на грип та ГРВІ в період з 25.02 по 03.03. Найбільше людей захворіло у Чернівецькій та Хмельницькій областях по 8,7% і 0,8% відповідно.

На 100 тис. населення припадає 464 хворих, а це на 10,6% менше за показник епідемічного порогу в Україні, тому в МОЗ заспокоюють, що епідемії немає.

Серед хворих 65,9% – неповнолітні діти. З жовтня минулого року уже перехворіло 10,3% всіх українців.

– З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 161 458 людей, зокрема минулого тижня – 79, – повідомляють у МОЗ.

На минулому тижні у Києві спостерігалося незначне зростання кількості хворих на грип та ГРВІ, переважно це діти. Симптоми грипу виникають доволі несподівано і тривають від кількох днів до кількох тижнів, тому важливо вчасно почати лікування.

Нагадаємо, лікарі закликають відмовитися від лікування грипу антибіотиками, оскільки вони часто виявляються неефективними.

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