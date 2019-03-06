Відомо, що куріння пов’язано з розвитком захворювань – від серцево-судинних до онкології. Та багато хто вважає, що причина – в нікотині. Але це розповсюджений міф. Який вплив має нікотин на організм і чому використовується в медицині, розбираємося нижче.

Області застосування

Ми асоціюємо нікотин з курінням і залежністю, але він міститься не лише в сигаретах. У ході досліджень вченими були доведені корисні властивості нікотину.

Факти про нікотин

Ендогенний нікотин є в організмі людини ­– його виробляє печінка, та він необхідний для обміну речовин. У невеликих кількостях нікотин міститься в продуктах харчування (томатах, картоплі, зеленому перці, баклажанах, чайному листі). Нікотин використовується в якості інсектициду для боротьби з комахами у вирощуванні плодів. Нікотин має протизапальні властивості: може бути використаний для загоювання ран і лікування судинних порушень у хворих із сахарним діабетом. Згідно з даними Міжнародного агентства з досліджень раку, нікотин не призводить до розвитку хвороб серця або онкологічних захворювань, оскільки не відноситься до канцерогенних речовин. Нікотин прискорює мислення та підвищує працездатність, покращує здатність до прийняття рішень у літніх людей. Це актуально і для неврологічних розладів: синдрому дефіциту уваги, хвороби Альцгеймера, Паркінсона та шизофренії. Серед курців у 1,5 рази менше людей, які страждають від ожиріння або надмірної ваги. Тому нікотин може використовуватися для зниження апетиту. Нещодавні дослідження університету Дюка показали, що нікотин збільшує концентрацію дофаміну і серотоніну в крові. Це допомагає у лікуванні стресу і депресивних розладів. Хвороби, пов’язані з курінням, викликаються компонентами тютюнового диму, не нікотином. Нікотин призводить до розвитку залежності. Однак, він також може використовуватися й для її лікування. Розповсюдженим методом є використання альтернативних продуктів із вмістом нікотину для відмови від куріння.

Природа залежності

Найбільшу шкоду здоров’ю курця наносить не нікотин, а продукти горіння тютюну – смоли, важкі метали і 7 000 шкідливих хімічних речовин. Вони вивільнюються під час згоряння сигарети і впливають не тільки на курця, але й оточуючих, провокуючи пасивне куріння. Хвороби, пов’язані з курінням, – хронічне захворювання легень, серцево-судинні захворювання, емфізема, тощо – викликані саме тютюновим димом.

Потрапляючи до організму, нікотин швидко розповсюджується в крові та долає бар’єр між кровоносною і центральною нервовою системою. Під час куріння організм звикає отримувати нікотин ззовні та поступово припиняє виробляти його самостійно – цей процес є основою нікотинової залежності.

Тому спеціалісти не рекомендують різко кидати курити – це може викликати стрес для організму. Відмова від нікотинової залежності може тривати до року і повинна бути поступовою. Бажано, під контролем лікарів. Так відбувається у розвинутих країнах, де існує розуміння, що самостійно кинути курити може лише невеликий відсоток.

Окрім звикання, існують й інші негативні наслідки, тому нікотин не можна назвати цілком нешкідливим. Застосування чистого нікотину можливе тільки короткочасними курсами.

Нікотин як спосіб відмови від куріння

Багато людей продовжують курити через стійку нікотинову залежність. Тому відмова від куріння має супроводжуватися поступовим скороченням дози нікотину. Для цього використовуються альтернативні продукти – вони містять меншу кількість шкідливих речовин, ніж сигарети, і дозволяють відмовитися від звички без стресу для організму.

Альтернативні продукти діляться на електронні системи доставки нікотину (електронні сигарети і системи нагрівання тютюну), пластирі, жуйки. Вони не містять смол, диму і тяжких металів – це скорочує ризики розвитку захворювань, що провокуються курінням.

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У розвинутих країнах застосування альтернативних продуктів є частиною стратегії по боротьбі з курінням. Така політика, яка отримала назву harm reduction, вже дала вражаючі результати. Наприклад, кількість курців у Великій Британії скоротилася до 15,5% (історичний мінімум), а Швеція досягла самого низького рівня куріння серед країн ЄС. Ліцензування альтернативних продуктів дозволило лікарям рекомендувати їх в якості засобів відмови від куріння у тих випадках, коли медикаментозна терапія не працює, забезпечило доступ курців до цих продуктів та інформації про них, спростувавши негативні стереотипи.

В Україні курить 23% населення і темпи скорочення епідемії – одні з самих низьких в Європі. Для рішення проблеми необхідний перегляд регулювання на законодавчому рівні. Це дозволить встановити контроль над якістю таких продуктів і дасть курцям шанс на скорочення ризиків для здоров’я, якщо спроби самостійно кинути виявилися невдалими.

До слова, вчені стверджують, що активні заняття спортомдопоможуть пережити складний період після відмови від куріння.