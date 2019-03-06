У світі вже три людини перемогли ВІЛ, ще декілька продовжують лікування.

Перші випадки, коли люди вилікувалися від ВІЛ, були зафіксовані у Великій Британії і Німеччині.

Про це повідомляє NewScientist.

Пацієнти лікувалися від раку і у першого з них була лейкемія. Він проходив променеву терапію, приймаючи антибіотики. Коли всі його клітини імунітету були знищені, їх замінили донорськими. Донором став чоловік, чиї клітини були стійкими до ВІЛ завдяки рідкісної мутації у гені під назвою CCR5. Це сталося у 2007 році і до цих пір ВІЛ до пацієнта не повертався.

Пацієнт з Лондона також був хворий на рак. Йому пересадили донорський кістковий мозок з тієї ж мутацією CCR5. З тих пір (пройшло 18 місяців) ВІЛ до нього не повертався.

Про третій випадок вдалої боротьби з ВІЛ оголосили на конференції у Сіетлі. Цим пацієнтом став чоловік з Дюссельдорфа.

Інші пацієнти ще продовжують лікування.

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