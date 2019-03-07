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Спорт, відеоігри й алкоголь: як запобігти старечому слабоумству

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як боротися зі старечим слабоумством.

Спорт, відеоігри й алкоголь: як запобігти старечому слабоумству

У 10-25% людей, старших за 70 років, стаються порушення пам’яті та логічного мислення, зміна особистості внаслідок хвороби чи пошкодження мозку, заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вікові зміни у мозку називають деменцією. До неї мають схильність курці, люди із зайвою та замалою вагою, фізично і соціально неактивні. Крім того, додатковими факторами виникнення деменції може стати діабет, генетична схильність, високий рівень холестерину, інсульт.

– Чарівної пігулки для запобігання чи лікування деменції теж не існує — жодні ліки наразі не мають доведеної ефективності, а препарати естрогену навіть можуть погіршувати пам’ять, – зазначила Супрун.

Як запобігти старечому слабоумству

  • Мінімум двічі на тиждень по 40 хвилин займатися фізичними вправами. Під час руху покращується кровообіг виділяється фактор росту нервів BDNF. Це не дає гинути нейронам гіпокапму — вони відповідають за деякі види пам’яті.
  • Також допомагають гра на музичних, спів та просто прослуховування улюблених композицій. Музика, як і спорт, активують численні ділянки мозку, що відповідають за рух, пам’ять і мову.
  • Розгадуйте судоку та грайте у відеоігри — вони можуть уповільнювати розвиток деменції. Однак кросворди не допоможуть.
    Варто кинути палити. Куріння на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.
  • Потрібно зменшити споживання тваринних жирів та червоного м’яса, і збільшіть частку овочів, коренеплодів, сочевиці і риби в раціоні. Це допоможе тримати баланс холестерину в нормі.
  • Не забувайте піклуватися про здоров’я судин: контроль тиску, зменшення споживання солі та підтримка здорової ваги.
  • Лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен. Дослідження показали бактерії Porphyromonas gingivalis грають роль у розвитку хвороби Альцгеймера.
  • Вчасно виявіть та подолайте депресію.

– Деякі дослідження показали, що люди, які помірно та мало споживали алкоголь, рідше розвивають деменцію. Це лише результати досліджень, а не настанова, адже ми знаємо, що безпечної дози алкоголю не існує, – додала Уляна Супрун.

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Раніше Факти ICTV писали, що вчені дійшли висновку, що вакцинація не здатна призвести до розвитку аутизму у дітей.

Фото: Dreamstime

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