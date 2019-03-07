В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як боротися зі старечим слабоумством.

У 10-25% людей, старших за 70 років, стаються порушення пам’яті та логічного мислення, зміна особистості внаслідок хвороби чи пошкодження мозку, заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вікові зміни у мозку називають деменцією. До неї мають схильність курці, люди із зайвою та замалою вагою, фізично і соціально неактивні. Крім того, додатковими факторами виникнення деменції може стати діабет, генетична схильність, високий рівень холестерину, інсульт.

– Чарівної пігулки для запобігання чи лікування деменції теж не існує — жодні ліки наразі не мають доведеної ефективності, а препарати естрогену навіть можуть погіршувати пам’ять, – зазначила Супрун.

Як запобігти старечому слабоумству

Мінімум двічі на тиждень по 40 хвилин займатися фізичними вправами. Під час руху покращується кровообіг виділяється фактор росту нервів BDNF. Це не дає гинути нейронам гіпокапму — вони відповідають за деякі види пам’яті.

Також допомагають гра на музичних, спів та просто прослуховування улюблених композицій. Музика, як і спорт, активують численні ділянки мозку, що відповідають за рух, пам’ять і мову.

Розгадуйте судоку та грайте у відеоігри — вони можуть уповільнювати розвиток деменції. Однак кросворди не допоможуть.

Варто кинути палити. Куріння на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Варто кинути палити. Куріння на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Потрібно зменшити споживання тваринних жирів та червоного м’яса, і збільшіть частку овочів, коренеплодів, сочевиці і риби в раціоні. Це допоможе тримати баланс холестерину в нормі.

Не забувайте піклуватися про здоров’я судин: контроль тиску, зменшення споживання солі та підтримка здорової ваги.

Лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен. Дослідження показали бактерії Porphyromonas gingivalis грають роль у розвитку хвороби Альцгеймера.

Вчасно виявіть та подолайте депресію.

– Деякі дослідження показали, що люди, які помірно та мало споживали алкоголь, рідше розвивають деменцію. Це лише результати досліджень, а не настанова, адже ми знаємо, що безпечної дози алкоголю не існує, – додала Уляна Супрун.

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