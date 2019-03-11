Дослідники аналізували зв’язок харчування із смертністю через серцево-судинні хвороби.

У рейтингу дослідження Україна посіла перше місце в Європі за рівнем смертності від цих захворювань.

– Українці споживають багато хліба, солодощів, солі, смажать на соняшниковій олії та вживають багато алкоголю. Натомість споживають мало фруктів, цільнозернових злаків, бобових, горіхів та риби, – зазначає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Багато білого хліба в раціоні провокує накопичення солі. У хлібі немає клітковини і вітамінів групи В, які потрібні для нормальної роботи кишківника, для утворення протипухлинних жирних кислот і для нормалізації рівня глюкози в крові.

Надавайте перевагу цільнозерновому борошну, хлібу із цільного зерна, цільним крупам з високим вмістом клітковини. Клітковина також міститься у фруктах, овочах, горіхах, насінні, сої та бобах.

Усі солодощі містять цукор, який знижує чутливість тканин до інсуліну, осідає на капілярах та робить їх слабкими. Транс-жири в солодощах викликають запалення та провокують виникнення атеросклерозу.

– Середня добова норма доданих цукрів має бути не більше 32-50 грамів. Це 5 чайних ложок. Але краще зменшити його споживання — не додавати до чаю чи кави, а якщо додаєте цукор — не їжте додатково солодощі, – рекомендує Супрун.

Українці вживають мало фруктів, тому організм не отримує клітковину. Дані Держстату свідчать, що наші громадяни споживають всього 123 грами фруктів на день, коли норма не менше 300 г і найкраще, щоб вони були свіжі або заморожені.

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Зменшіть приготування харчів на олії, бо смажена їжа зсуває баланс ненасичених жирних кислот, що сприяє розвиткові атеросклерозу та супутнього запалення. Найздоровіше для серця і ваги — не смажити, а тушкувати, запікати, відварювати їжу. Краще замінити соняшникову олію на оливкову або використовувати вершкове масло чи смалець.

Ковбаса — це сіль, канцерогени і зайві насичені жири. Корисним є білок у м’ясі птиці та риби, також у молочних продуктах і бобах (сочевиця, нут, квасоля). Вживання ковбаси варто обмежити — не частіше 3 разів на тиждень і не більше 50 грамів на день.

Надмірне споживання міцного алкоголю піднімає рівень тригліцеридів в крові. Це означає, що в крові з’являються жири, що сприяє розвитку атеросклерозу. Також алкоголь збільшує ризик високого тиску, аритмії, серцевої недостатності, раптової зупинки серця та зайвої ваги.

Запобігти цьому можна лише одним способом — мінімізувати або повністю відмовитись від алкоголю. Адже безпечної дози алкоголю не існує.

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