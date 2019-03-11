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Вчені знайшли новий метод лікування діабету

Вчені знайшли новий метод лікування такого аутоімунного захворювання як діабет першого типу.

Вчений

Американськім вченим вдалося створити новий імунотоксин, який має допомогти у лікуванні таких аутоімунних захворювань як діабет першого типу та розсіяний склероз.

Новий метод унікальний тим, що під час лікування зазначених захворювань не блокується активація Т-лімфоцитів. Тобто, не пригнічується імунітет.

Дослідники провели експерименти на мишах, аби з’ясувати ефективність імунотоксину. З’ясувалося, що розвиток діабету уповільнюється на 10 тижнів, а симптоми розсіяного склерозу значно слабшають.

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Якщо ефективність нового методу лікування доведуть на людях, то у світі з’являться ліки проти розсіяного склерозу, який є невиліковною хворобою.

До слова, у світі вже трьом людям вдалося вилікуватися від ВІЛ.

Джерело: Nature

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